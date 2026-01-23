　
地方焦點

金門縣長就職三周年　陳福海：金門好，兩岸才會好！

▲▼金門縣政府舉辦陳福海縣長就職三周年活動。（圖／記者鄭逢時攝)

▲金門縣政府舉辦陳福海縣長就職三周年活動。（圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣長就職三周年活動今日在金門水頭港旅客服務中心舉辦，整個活動在金門烏克麗麗club、金湖國小附設幼兒園及金沙國小附設幼兒園帶來活潑童趣表演中溫馨展開，縣長陳福海在致詞時感性的表示，感謝老天爺再給他這次的機會，可以再為鄉親服務，此次活動也是他再次回任縣長的畢業典禮。

陳福海表示，上任兩年沒去大陸，不是他不去，而是因為這棟大樓如果不啟用，現在的執政黨有可能就斷了小三通。他說他的從政過程中沒有包袱，哪個政黨當台灣總統，都與他是好朋友，他的心中只有讓金門的未來可以更好，他也提到上個月他也跟賴總統在總統府吃便當，其實就是談這棟大樓。在啟用以後，一年可以容納 350萬人次，甚至是 500萬人次。五通碼頭六年前開啟的旅客中心也是350 萬到500萬。因此，這個碼頭的啟用是奠定兩岸重要的關鍵，金門好，兩岸才會好。

▲▼金門縣政府舉辦陳福海縣長就職三周年活動。（圖／記者鄭逢時攝)

金門水頭港旅服中心將於2月3日展開試營運，活動選在此處辦理，是想讓民眾提前認識金門水頭港旅服中心未來在交通動線整合、觀光服務提升及與國際接軌上的關鍵角色，也進一步展現縣府團隊的港埠發展理念－－交通建設不只是為了提升通行效率，更是為了讓金門被世界看見，同時讓鄉親返鄉之路更加順暢、安心。

活動現場同步設置縣政成果展示區，完整呈現近三年來縣府在公共建設、社會福利及教育政策上的重要成果，涵蓋打造友善育兒環境、升級長者照護服務、支持青年成家，以及形塑本縣嶄新的交通發展格局，逐步建構具備長遠承載力與韌性的交通網絡，展現整體施政推動的具體成效。

▲▼金門縣政府舉辦陳福海縣長就職三周年活動。（圖／記者鄭逢時攝)

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金門縣長就職三周年　陳福海：金門好，兩岸才會好！

小三通25週年座談　邱垂正：是安全與發展關鍵

小三通25週年座談　邱垂正：是安全與發展關鍵

適逢「小三通」啟動25週年，大陸委員會今（23）日委託國立金門大學舉辦小三通25週年未來展望座談會。陸委會邱垂正主委指出，小三通已成為穩定兩岸關係、促進金馬發展及維護國安的重要一環。

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

確保供電穩定　台電設11、12號機組

確保供電穩定　台電設11、12號機組

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

金門高職校運會　學生套垃圾袋進場

金門高職校運會　學生套垃圾袋進場

