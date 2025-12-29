　
地方 地方焦點

假冒片商騙拍A片　雲林男白嫖性服務台南地院判刑6月還要賠20萬

▲詹姓男子假冒成人平台片商與AV男優，誘騙女子到汽車旅館性交，事後封鎖聯絡，遭台南地院判刑並須賠償20萬元。（記者林東良攝）

▲詹姓男子假冒成人平台片商與AV男優，誘騙女子到汽車旅館性交，事後封鎖聯絡，遭台南地院判刑6j月並須賠償20萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

想追逐AV片酬高、快速賺錢的夢想，卻一腳踩進詐騙陷阱，台南地院審結一起「假A片拍攝」詐騙案，39歲詹姓男子為滿足私慾，一人分飾兩角，假冒亞洲成人創作平台人員，誘騙女子配合拍攝性愛影片，實則騙取性服務「白嫖」，法院依詐欺得利罪判詹男有期徒刑6月，另須賠償受害女子精神慰撫金20萬元。

判決資料指出，詹男住在雲林縣，自2024年9月起以WhatsApp帳號聯繫被害女子，假冒亞洲成人創作平台合作人員「李德威」，另以「李小峰」身分自稱男優，誆稱已談妥85萬元拍攝報酬，只需配合拍攝一部性愛影片。被害女子信以為真，於2024年9月5日下午前往台南歸仁區一處汽車旅館赴約。

進入房間後，詹男要求女子替其口交，隨後發生一次性行為。事後詹男隨即封鎖聯絡方式，完全未支付任何報酬，女子察覺遭騙後報警提告。

刑事部分，台南地院法官認定，詹男為滿足個人私慾，刻意以詐術誘使被害人提供性服務，手段惡劣，且他過去在台中、高雄等地，已有多起以相同手法詐騙女性的素行紀錄。雖坦承犯行，但未與被害人和解或賠償，犯後態度不佳，依法判刑6月。

民事部分，被害女子主張詹男行為已嚴重侵害其性自主權，事後長期陷入恐懼、不安與對他人失去信任，精神痛苦甚鉅，求償精神慰撫金120萬元。法院審酌雙方身分、經濟狀況、侵害程度後，判決詹男須賠償20萬元，並自2025年8月12日起按年利率5%計息，仍可上訴。

檢警調查也特別提醒，近年出現多起假A片拍攝、假AV男優詐騙案件，常鎖定想快速進入成人產業的女性，以高額片酬誘騙性交後消失，呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信網路自稱片商、經紀或男優的邀約，以免身心受創又求償無門。

12/28 全台詐欺最新數據

新北市前議員陳科名收賄1300萬　重判10年8月定讞

曾經四連霸的民進黨籍新北市前議員陳科名，遭檢方查出收受多家建商的賄賂，施壓新北市府以加速取得建照，總計收賄1307萬餘元。一二審將他重判有期徒刑10年8月，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞，陳科名刑期再增加。

男看守所內遭舍友性侵！睡一半痛醒

4度猥褻侵犯未成年妹　他搬家接受治療獲緩刑

KTV強塞麥克風侵犯！淫男想賠兩萬求撤告

總經理的岳母獲內線消息花212萬買股！賠2萬還判刑

