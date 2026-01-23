台東「最美所長」現身警廣　親授防詐秘訣獲聽眾肯定

▲南王派出所所長黃詩瑜受邀至警察廣播電台宣導防詐與交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

被稱為「最美所長」的台東警察分局南王派出所所長黃詩瑜，日前受邀至警察廣播電台「所長早安」節目受訪，向聽眾宣導轄區治安、交通安全及防詐觀念，內容貼近民眾日常生活，提醒通勤及旅途中務必提高警覺，獲得聽眾一致肯定。

黃詩瑜表示，南王派出所轄區涵蓋台東火車站及卑南遺址公園，旅客進出頻繁，常見案件類型以汽、機車失竊、安全帽及腳踏車遭竊，或行李、隨身物品遭順手牽羊為主。警方呼籲民眾停車務必上鎖，盡量停放於收費停車場，並隨時留意個人物品，避免成為不法分子的目標。

在交通安全方面，黃所長指出，更生北路為轄內重要幹道，車流量大、路口密集，事故多因車速過快、未注意路口狀況或未依規定讓車所致，提醒用路人行經路口務必減速慢行、左右查看，遵守交通規則，確保行車安全。

針對詐騙防制，黃所長分享常見詐騙手法包括假投資、交友詐騙及釣魚連結等，提醒民眾牢記「不明連結不點擊、陌生投資不加入、可疑電話先掛斷再查證」原則，並可撥打165反詐騙專線諮詢，以保障自身財產安全。

台東警察分局表示，將持續透過多元管道進行治安、交通及防詐宣導，提醒民眾提高警覺、防竊防詐不鬆懈，攜手打造安全、安心的生活環境。