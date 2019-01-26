陸籍爺爺帶豬肉乾　祖孫5口「收20萬罰單」驚呆！支付寶2小時繳清放行

▲陸籍周姓爺爺帶豬肉乾遊台，一家5口收20萬罰單驚呆！（圖／防檢局）

生活中心／桃園報導

農委會提升防疫等級，25日起外國旅客攜帶疫區肉品入境，若未繳清罰鍰，拒絕入境，當天馬上抓到一名首例陸客違規被遣返；陸籍周姓祖孫三代26日上午搭機來台旅遊過年，入境桃園機場，被發現夾帶200公克豬肉乾等食品，被移送防檢局裁處20萬元，為了不破壞興致，家人隨即透過支付寶轉帳，提領現金當場繳清！

大陸籍周姓一家5口26日從上海浦東機場搭乘春秋航空93-8841班機，上午10時入境桃園機場時，因未據書面或口頭申報，直接選擇通過綠線「免申報」檯通關，遭台北關執勤關員發現，託運行李中夾帶200公克的豬肉乾、牛肉乾、魚肉香腸及鴨舌等食品，被移送防檢局新竹分局開立才處書，開罰20萬元。

▲26日還有2件台人違規案例：從香港帶臘腸入境桃園機場被抓，開罰20萬元。（圖／防檢局）



防檢局表示，周爺爺祖孫三代特地來台旅遊過年，因違規攜帶肉品，收到20萬元罰單，依新規定，若未當場繳交罰鍰禁止入境，一家人仔細思考、討論後，不想打亂旅遊興致，但身上沒有這麼多現金，決定透過第三方支付的支付寶，轉帳給在台的租車公司，由租車公司提領現金兌現，依照罰單上的虛擬帳號，到台灣銀行繳交。

根據部分旅客指出，周姓一家人在接獲罰單時相當錯愕，最後決定繳清，因轉帳過程需要時間，在機場耽誤了2個多小時，完成所有繳款程序，順利放行入境，離開機場。

非洲豬瘟中央應變中心表示，25日起開始實施外國旅口違規攜帶肉品，若未當場繳清20萬元罰鍰，拒絕入境，當晚就發生一名陸客搭乘港龍航空班機從香港抵台，因未申報攜帶火腿腸被抓到，並拒繳20萬元罰鍰，3小時內馬上遣返回香港。

另外，26日還有2件台籍旅客違規攜帶豬肉產品案例，分別自澳門入境高雄小港機場，被抓到帶著肉鬆火腿三明治，以及從香港返台，帶著臘腸入境桃園機場，皆遭罰20萬元 ，雖尚未繳款，但因是國人故仍能順利入境 。