快把握！大師親授　Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

▲Xpark《海洋摺學家作品展》。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2026馬年，位於桃園青埔、來自日本的Xpark都會型水生公園，跨界攜手台灣摺紙協會推出《海洋摺學家作品展-Origami Artworks》，自元旦起，位於入口的「千歲門松」與「結緣鳥居」以日式新年氛圍搶先亮相，吸引眾多遊客駐足欣賞，走進海洋生物與幾何摺紙藝術交織而成的魔幻空間，一次體會生物演化與摺紙結構之間的對照美學。

透過摺紙藝術 理解自然演化的智慧

Xpark表示，延續入口門松與鳥居所營造的迎春氛圍，除了可立即感受到台灣摺紙協會藝術家們的深厚功力。隨著主展1月24日正式登場後，館內多個展區將全面呈現結合海洋生物 × 幾何摺學 × 光影美感的紙藝創作，透過摺紙藝術，引導遊客理解自然演化的智慧，也在摺疊的過程中，釋放心靈舒展的療癒力量。

▲Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定。（圖／Xpark提供）

大師親授 親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

Xpark並於1月24、25日，特邀台灣摺紙協會莊嘉豪老師與日本折紙協會呂淑媛老師親臨現場開設大師班，課程不追求速度與成果，而是鼓勵孩子「慢慢摺、慢慢想」，在理解結構與反覆嘗試中，讓一張紙成為探索世界的起點。

有著頹廢摺學家之稱的莊嘉豪老師，曾於澳洲、波蘭、立陶宛、匈牙利等多國進行教學與工作坊，對象涵蓋兒童、青少年與成人，足跡遍及學校、藝文空間與社區；時常將環保議題、跨文化觀察與旅行經驗融入課程，搭配故事、提問與即興創作。

▲海洋摺學家作品展－癒見水母。（圖／Xpark提供）

呂淑媛老師深耕摺紙藝術逾20年，曾榮獲日本折紙嘉年華獎項，展現備受國際肯定的創作實力，長期致力於摺紙教育推廣，並投入多項公益與志工教學；強調摺紙不僅是藝術，透過指尖細膩的摺疊動作，能促進專注力與記憶力，成為兼具創作與療癒力量的學習方式。

週三限定 海洋摺學家體驗坊

除了大師親授班之外，《海洋摺學家作品展-Origami Artworks》展期自1/24起至3/8，每週三下午 3 點舉辦限定 DIY 教室。在工作人員帶領下，透過雙手將平面的紙張摺成立體的海洋生物，為親子、情侶或個人留下專注而療癒的摺學時光。