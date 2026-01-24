　
地方 地方焦點

府城海線青少年消防體驗營登場　第三大隊攜手昭明國中熱血出動

▲台南市消防局第三大隊於佳里體育公園舉辦青少年消防營，昭明國中學生穿戴全套消防裝備並實作水線操作與CPR，親身體驗消防第一線的專業與辛勞。（記者林東良翻攝）

▲台南市消防局第三大隊於佳里體育公園舉辦青少年消防營，昭明國中學生穿戴全套消防裝備並實作水線操作與CPR，親身體驗消防第一線的專業與辛勞。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為落實防火教育向下扎根、強化青少年公共安全意識，台南市消防局第三救災救護大隊24日上午於佳里體育公園舉辦青少年消防營，邀請昭明國中學子參與，透過與消防人員的近距離互動與實作體驗，學生在寒假期間不僅學習防災與急救知識，也親身感受消防工作的專業與辛勞。

▲台南市消防局第三大隊於佳里體育公園舉辦青少年消防營，昭明國中學生穿戴全套消防裝備並實作水線操作與CPR，親身體驗消防第一線的專業與辛勞。（記者林東良翻攝）

本次消防營由消防局專業教官團隊規劃兩項沉浸式救災體驗，讓學子實際走進消防第一線。「火場戰將水線出擊」體驗中，學生穿戴重達20多公斤的消防衣、帽、鞋及救災空氣瓶呼吸器，實際操作水線拋投、連接與射水任務。多名學生體驗後直呼，僅是穿戴裝備就已汗流浹背，更能體會消防員在火場中負重救人的辛苦與不易。

▲台南市消防局第三大隊於佳里體育公園舉辦青少年消防營，昭明國中學生穿戴全套消防裝備並實作水線操作與CPR，親身體驗消防第一線的專業與辛勞。（記者林東良翻攝）

「救命急先鋒」體驗則讓學子親自操作CPR心肺復甦術及AED自動體外心臟電擊去顫器，在教官指導下，對模擬人體進行心臟按摩與電擊流程。學生分享，短短幾分鐘的急救操作相當耗體力，也深刻體認到救人不僅需要專業技術，更需要臨危不亂的勇氣與團隊合作。

市長黃偉哲表示，青少年是推動防災觀念的重要對象，透過官學合作辦理消防體驗營，不僅能提升學生的防災意識，也有助於激發對消防職涯的認識與興趣。

▲台南市消防局第三大隊於佳里體育公園舉辦青少年消防營，昭明國中學生穿戴全套消防裝備並實作水線操作與CPR，親身體驗消防第一線的專業與辛勞。（記者林東良翻攝）
消防局長楊宗林指出，期待學生將今日所學帶回家庭與校園，分享正確的防火與急救觀念，讓防災教育從校園延伸到社區，提升整體社會的防災韌性。

▲台南市消防局第三大隊於佳里體育公園舉辦青少年消防營，昭明國中學生穿戴全套消防裝備並實作水線操作與CPR，親身體驗消防第一線的專業與辛勞。（記者林東良翻攝）

消防局第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰提醒，學生回家後可實際檢視家中住宅用火災警報器是否正常運作，將學到的防火知識落實於生活中，真正發揮防災教育的效果。

▲台南市消防局第三大隊於佳里體育公園舉辦青少年消防營，昭明國中學生穿戴全套消防裝備並實作水線操作與CPR，親身體驗消防第一線的專業與辛勞。（記者林東良翻攝）

昭明國中校長李娉表示，相較於課本或網路資訊，實際的消防體驗對學生而言更具震撼力與說服力，不僅是難得的職涯教育，也有助於培養學生面對突發狀況時的冷靜判斷與應變能力。

