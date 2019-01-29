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想繳20萬非洲豬瘟罰款不能刷卡　防檢局：多元付款機制研擬中

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▲出國旅遊,桃園機場,通報櫃檯,機場入境檢查。（圖／記者陳涵茵攝）

▲外籍旅客違規帶肉品遭罰，想繳清罰款卻無法刷卡。（圖／記者陳涵茵攝）

記者許展溢／台北報導

為防堵非洲豬瘟，農委會25日起強化力度，只要外籍旅客違規攜帶肉類品入境，遭罰20萬元未當場繳清就拒絕入境，只是陸客最常使用的銀聯卡卻不能用，防檢局表示，目前正在研擬多元化繳款機制。

根據農委會統計，25日至今已有4件，其中2件因不願繳清罰款遭遣返，另2件則是透過友人協助等方式才繳清。其中外籍旅客繳款方式有限，又要馬上拿出一筆不少的費用引起討論。

由於台灣各大百貨等通路早已能提供陸客使用銀聯卡，防檢局局長馮海東表示，目前罰款繳清方式是採取公務機關收取相關規費的機制，也就是只有國內信用卡才能用，但機場有金融機構，外籍旅客是可以透過信用卡跟銀行借錢，或是請台灣友人先幫忙。

▲▼攜帶火腿腸闖關，首位未繳罰款20萬被遣返的陸客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲攜帶火腿腸闖關，首位未繳罰款20萬被遣返的陸客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

馮海東指出，目前已經在研擬多元化繳款機制，讓大家方便，不過絕對不是以罰錢為目的，主要會訂定這項不繳清就拒絕入境的措施，是希望旅客能不違規帶各式肉類品。

另外，行政院長蘇貞昌昨（29日）表示，如有旅客參加旅行團，違規帶肉品，導遊及旅行社就要負連帶責任，最高可罰15萬元，引起部分旅行社不滿，馮海東強調，訂定法律目的本來就是要嚇阻不法，如果經查是故意的行為那就該處罰。至於旅行社反彈，農委會副主委黃金城說，旅行社要負連帶責任，是蘇貞昌下的命令，政策轉彎與否，不是農委會決定，且帶團領隊本來就不該帶旅客去購買商店肉類品，更不用說帶入境，這完全是沒有盡到宣導責任。

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關鍵字：非洲豬瘟,大陸,防檢局,農委會,入境,20萬元,銀聯卡

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