　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮新增校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用　

▲▼設立於花蓮運動休閒園區的「跨域思維互動體驗館」正式開幕啓用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼設立於花蓮運動休閒園區的「跨域思維互動體驗館」正式開幕啓用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動科技教育向下扎根，培養學生跨域思維與問題解決能力，花蓮縣政府於花蓮縣運動休閒園區規劃設立的「跨域思維互動體驗館」22日正式開幕啟用，縣長徐榛蔚邀請親子家庭、師生及民眾踴躍走進場館，感受結合科技、教育與互動體驗的全新學習空間。

▲▼設立於花蓮運動休閒園區的「跨域思維互動體驗館」正式開幕啓用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮的數感教育走在全國前段班，並秉持讓數學變得好玩、好學、好用的理念，將數學的學習過程轉化為富有趣味與實用性的體驗，幫助孩子擁抱數學的魅力。縣府持續將科技與教育結合，積極打造未來人才的學習場域，跨域思維互動體驗教育館啟用後，不僅能成為學童的校外教學基地，更是一個適合所有花蓮家庭的親子共學空間，讓數感教育、科學知識不再只是書本上的理論，而是能透過實際動手、互動體驗，激發創新思維，提升花蓮的整體教育品質與競爭力。

▲▼設立於花蓮運動休閒園區的「跨域思維互動體驗館」正式開幕啓用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚與學童一同感受結合科技、教育與互動體驗的學習空間。

跨域思維互動體驗館以「動手操作、跨域整合、主動探索」為核心理念，透過沉浸式與互動式設計，引導學生在體驗中培養觀察、思考與解決問題的能力。場館迎賓區設置大型互動視覺牆，結合花蓮山海意象與數位科技，營造科技與在地文化交融的學習氛圍；核心互動學習體驗區結合體感、觸控與機械結構操作，將數學、科學與邏輯概念轉化為可實際操作的學習任務，提升學生學習動機並呼應課綱精神，協助學校推動跨領域教學。另設有沉浸式劇場空間，運用曲面影像與 AR／VR 科技，打造虛實整合的學習情境，並結合機器人與自動化展示，引導學生認識科技原理，激發對科技應用與未來學習的想像。

▲▼設立於花蓮運動休閒園區的「跨域思維互動體驗館」正式開幕啓用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府誠摯邀請民眾蒞臨參觀，親身感受跨域思維互動體驗館所帶來的嶄新學習模式。未來，場館將作為學校校外教學、親子共學與科普推廣的重要據點，陪伴孩子在探索中學習、在體驗中成長，打造花蓮成為兼具教育深度與學習溫度的城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂了！她手機「放大15倍」喊強
洪詩出席活動　忍不住哽咽哭了
彰銀整面牆被撞穿！三立採訪車拖出畫面曝　嚴重變形吊離
快訊／國1「紅斑馬」遭KO！尾部嚴重受損
採訪車撞銀行釀10傷！三立電視完整聲明曝：內部即刻成立專案小
澳門男來台超速6次挨罰2萬5　法官判全部免繳
101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真
快訊／採訪車撞銀行釀10傷　三立電視發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

越南招生奏效 屏東美和科大獲准設立國際專修部

花蓮新增校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用　

花蓮高寮大橋震後重建+系統性改善　榮獲公共工程金質獎佳作

肯定消防弟兄辛勞！　台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

22支國際救援勁旅齊聚屏東　「繩期」繩索救援賽震撼登場

蔬食當道食在有梗！南市校園素食午餐大升級　不吃肉營養一樣到位

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

歲末商圈！台中年度成果展呈現地方經濟生活樣貌

台東縣攜手國家太空中心推動固態糖廠火箭實作研習

越南招生奏效 屏東美和科大獲准設立國際專修部

花蓮新增校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用　

花蓮高寮大橋震後重建+系統性改善　榮獲公共工程金質獎佳作

肯定消防弟兄辛勞！　台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

22支國際救援勁旅齊聚屏東　「繩期」繩索救援賽震撼登場

蔬食當道食在有梗！南市校園素食午餐大升級　不吃肉營養一樣到位

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員落海獲救送醫　船主失蹤搜救中

TVBS民調／台中之爭！江啟臣、何欣純差距大幅縮減　楊瓊瓔贏2百分點

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

捷運三鶯線拼3月通車　在地房仲喊話：把握最佳議價階段

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

日本17歲少年搭電車「朝乘客揮剪刀」！　警緊急制伏逮捕　

【來單挑啊】22公斤山羌vs1700公斤犀牛 園方：牠體內藏一個戰士XD

地方熱門新聞

暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

雙金山國小首度相會　跨縣市締結姊妹校

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

更多熱門

相關新聞

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

桃園市長張善政今（22）日出席「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮暨漫步大龍門健走活動時表示，這處清淤輸送系統專用道路完工，將可有效分流清淤車輛，降低對既有省道交通與行車安全衝擊，亦能讓鄉親及遊客飽覽大漢溪沿岸風光，進一步帶動龍潭與大溪地區的觀光發展。

聯邦快遞桃園轉運中心將啟用　也準備進駐桃機新貨物園區

聯邦快遞桃園轉運中心將啟用　也準備進駐桃機新貨物園區

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

減塑不是口號　花蓮環保餐具清洗中心正式啟用

減塑不是口號　花蓮環保餐具清洗中心正式啟用

欣賞海景健身　花蓮太平洋公園成人體健場域啟用

欣賞海景健身　花蓮太平洋公園成人體健場域啟用

關鍵字：

校外教學基地跨域思維互動體驗館啟用親子共學

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面