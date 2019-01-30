資源回收婦堅送1.5萬元大紅包　新營消防分隊說母湯...只好轉政風

▲1名資源回收婦人，拿1個信封袋，包15000元紅包及1張感謝紙條，要送給新營消防分隊，感謝守護生命財產安全的辛勞，消防人員依規定轉政風單位處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

消防節當天，1名資源回收婦人專程到台南市消防局新營分隊，將1個信封袋、內有15000元紅包及1張感謝紙條，送給新營消防分隊，以感謝消防人員常年守護人民生命財產安全的辛勞，消防人員見狀除感謝婦人好意，並欲退回現金，但婦人堅持不回收，消防人員只好依規定轉政風單位處理。

台南市消防局指出，1月19日當天，有1名年約50多歲，平日常來台南市消防局第一大隊新營分隊做資源回收的婦人，到隊部致贈一個用信封裝現金的「紅包」，內有15000元，及感謝消防人員常年辛勞的紙條。

消防人員非常的訝異，連忙向婦人說，非常感謝對消防人員的肯定，也接受婦人的心意，但現金依法消防人員不得收受，要將現金退還婦人，但該婦人卻十分堅持不收回，新營分隊只好依規定將現金轉報政風室依規定處理。

消防人員表示，對資源回收大姐的肯定，消防人員十分欣慰，這些錢想必是資源回收大姐積存很久的辛苦錢，其心意更是令人感動，消防人員守護民眾生命財產安全是職責，大姐的心意更激勵堅定消防同仁，為民服務的熱忱，消防分隊同仁也祝這位資源回收大姐新年平安健康快樂。