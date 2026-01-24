南化消防隊走上舞台宣導防災急救　歲末餐會守護寒冬居家安全

▲南化消防分隊配合南化區公所於南化天后宮舉辦弱勢寒冬歲末餐會，於活動舞台向現場長者及弱勢家庭宣導防災急救觀念，提升民眾寒冬居家安全意識。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市消防局南化消防分隊於24日前往南化天后宮，配合南化區公所舉辦弱勢寒冬歲末餐會，於活動舞台上進行消防安全宣導，向現場長者及弱勢家庭說明住宅用火災警報器、一氧化碳中毒防範及CPR心肺復甦術等防災與急救重點，盼在寒冷季節中，為民眾增添一層居家安全防護。

活動當天南化天后宮現場氣氛熱絡，南化消防分隊以淺顯易懂的方式，向民眾說明住宅火災常見原因，並提醒多數火災發生於夜間或清晨，住戶熟睡時往往難以及時察覺。住宅用火災警報器可於火災初期即發出警示聲響，爭取寶貴逃生時間，有效降低人命傷亡風險。

針對冬季常見的一氧化碳中毒事故，消防人員也特別宣導燃氣設備使用安全，提醒民眾使用瓦斯熱水器、暖爐等設備時，務必保持室內通風良好，並確認設備安裝位置及使用方式符合安全規範，避免一氧化碳累積造成危害。同時，現場亦進行CPR心肺復甦術重點講解，說明施作時機與基本步驟，鼓勵民眾在緊急狀況下勇於伸出援手，把握黃金救援時間。

消防局局長楊宗林表示，寒冬期間是火災及一氧化碳中毒事故的高風險時期，長者與弱勢族群更需要被重視與照顧。透過結合區公所歲末餐會，以舞台宣導方式直接向民眾傳達防災觀念，能讓安全知識更貼近生活，期盼民眾落實居家防火措施，共同守護家人與社區安全。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，推動防災與急救教育是消防單位持續努力的重要工作，藉由CPR心肺復甦術宣導，讓更多民眾具備基本急救能力，在關鍵時刻能即時應變、挽救生命。未來第二大隊也將持續結合各項社區活動深入基層，加強防火、防災及救護觀念宣導，提升整體社區防災韌性，讓市民平安迎接新的一年。