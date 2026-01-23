連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

▲饒平國小舊宿舍修復進度已超過八成，整體木構架構逐漸完整呈現。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林莿桐鄉饒平國小校園內，一棟木造舊宿舍正進行修復工程，縣府日前辦理工地展，邀請在地居民、師生與民眾走進施工現場，在建築師導覽下，近距離了解這棟興建於日治時期的歷史建築修復歷程與未來定位，讓文化資產不只被保存，也重新回到地方生活之中。

縣府指出，饒平國小舊宿舍預計於民國2026年3月底前完工，未來將以「樹子腳文化學堂」之名，作為社區共享空間，規劃舉辦文化活動、教育講座及展覽，成為串聯校園與社區的公共場域。透過工地展形式，讓民眾在修復階段即參與其中，也提前理解歷史建築再利用的方向。

副縣長陳璧君表示，該宿舍於1936年（昭和11年）規劃、1937年（昭和12年）完工，原為饒平國小職員宿舍，並於2010年4月2日登錄為雲林縣歷史建築。建築形式為單棟雙併的日式木造平房，屋頂為四坡水，屬日治時期公教人員典型宿舍樣式。校內原有兩棟職員宿舍，其中一棟已拆除改建為廚房，目前僅存此棟，因保存狀況完整，且位於校園內，具備良好管理條件，成為饒平國小最重要的歷史建築之一。

▲修復過程中發現檜木葺與特殊「狆潜」構法，成為建築保存的重要細節。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處副處長陳世訓指出，本次工地展除展示修復成果，也具備教育推廣意義，透過建築師現場解說，帶領師生與民眾認識宿舍的興建背景、構造形式與細節工法，讓文化資產不只是被觀看，更能被理解與傳承。此案為文化部文化資產局補助計畫，核定經費1,696萬元，其中中央補助七成，另加上縣府配合款與自籌款，總經費約2,139萬元，目前工程進度已超過八成。

饒平國小舊宿舍整體為木構軸組工法，採布基礎與獨立基礎，柱樑以傳統榫接結合，局部輔以金屬加固，屬日式「和小屋」建築，建築面積約151.5平方公尺。修復工程在保留原有風貌的前提下，導入教育、文化展示與社區活動機能，未來可作為地方文化交流的平台。

校長陳茂雄表示，這棟舊宿舍陪伴學校走過數十年歲月，對師生與校友而言，都是共同記憶的一部分。透過工地展，讓學生實際走進建築，理解過去的生活型態與空間使用方式，讓歷史不再只是課本上的文字，而是能被感受的現場。期待修復完成後，成為連結過去與現在的重要場域。

監造建築師趙金城指出，目前施工項目包含竿緣天花組立、門窗檢修與仿作等，修復過程中也陸續發現特殊構法與材料，例如早期以檜木鋪設於屋面板上的「檜木葺」防水層，以及床之間與床脇書棚所設計的「狆潜」，透過直、斜竹材交叉形成裝飾性開口，使空間兼具採光與通透性。這些細節顯示饒平國小舊宿舍在日式建築中具備其獨特性，也凸顯修復保存的文化價值。

▲建築師現場解說宿舍構造與修復工法，讓文化資產教育從工地開始。（圖／記者游瓊華翻攝）