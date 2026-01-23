透過悠遊卡就能領餐券　桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

▲桃園寒假愛心午餐政策，數位學生證多元供餐。（圖／教育局提供）

寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，於寒假期間供餐不間斷，桃園市政府教育局22日和蘆竹區錦與國小師生，於《全家超商蘆竹洛陽店》說明115年度寒假愛心午餐政策。

錦興國小王春綢校長表示，今年錦興國小有 18 位小朋友參加了寒假愛心午餐計畫；對許多為了生計奔波的家庭來說，寒假並不是放鬆的假期，反而是一段焦慮的開始。當家長必須在『出門工作維持家計』與『留在家中照顧孩子餐食』之間拉鋸時，真的很兩難，這項計畫剛好補上了這個缺口，讓孩子們不必為了一餐發愁。

過去，領餐券對孩子來說可能是個負擔，怕紙弄丟、怕住家附近沒地方換，去年起，市府教育局讓這張餐券「變聰明」了，透過跟四大超商與悠遊卡的合作，孩子現在只要拿著數位學生證，到附近的超商，就能換到熱騰騰的午餐，從熱食、便當到乳品，提供更多元且營養的餐食選擇。

教育局長劉仲成表示，照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等四類經濟弱勢學童，是市府長期關注的重點。115年寒假自1月24日起至2月22日止，含例假日計30天，全市預計將有5,815位弱勢學童受惠，總補助經費達新臺幣1,133萬9,250元。

市府自114年暑假起首度與四大超商（統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商）及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券整合於數位學生證後，成效斐然。過去紙本餐券易毀損、遺失且兌換地點受限，數位化後學生僅需持數位學生證即可至超商領餐，透過科技力量打破地域限制，確保孩子無論在城市或鄉間，都能獲得妥善照顧。

115年度寒假計有225所學校申請辦理寒假愛心午餐計畫，學校可視在地情況與社區環境提供多元供餐方式，其中桃園國小等176校採用數位餐券在四大超商兌領，學生憑65元數位餐券，可兌換65至85元的超值優惠餐點。

另外，北勢國小等18校與愛心店家合作，提供熱騰騰的現煮午餐；偏遠學校31校選擇提供提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮，確保他們也能在家中享受溫暖的餐點。為了持續照顧弱勢學童，桃園市已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界善款，補助弱勢學童於寒暑假期間每日午餐費。