　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

透過悠遊卡就能領餐券　桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

▲桃園寒假愛心午餐數位學生證多元供餐

▲桃園寒假愛心午餐政策，數位學生證多元供餐。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，於寒假期間供餐不間斷，桃園市政府教育局22日和蘆竹區錦與國小師生，於《全家超商蘆竹洛陽店》說明115年度寒假愛心午餐政策。

錦興國小王春綢校長表示，今年錦興國小有 18 位小朋友參加了寒假愛心午餐計畫；對許多為了生計奔波的家庭來說，寒假並不是放鬆的假期，反而是一段焦慮的開始。當家長必須在『出門工作維持家計』與『留在家中照顧孩子餐食』之間拉鋸時，真的很兩難，這項計畫剛好補上了這個缺口，讓孩子們不必為了一餐發愁。

過去，領餐券對孩子來說可能是個負擔，怕紙弄丟、怕住家附近沒地方換，去年起，市府教育局讓這張餐券「變聰明」了，透過跟四大超商與悠遊卡的合作，孩子現在只要拿著數位學生證，到附近的超商，就能換到熱騰騰的午餐，從熱食、便當到乳品，提供更多元且營養的餐食選擇。

▲桃園寒假愛心午餐數位學生證多元供餐

▲數位學生證多元供餐。（圖／教育局提供）

寒假愛心午餐　5,815位弱勢學童受惠

教育局長劉仲成表示，照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等四類經濟弱勢學童，是市府長期關注的重點。115年寒假自1月24日起至2月22日止，含例假日計30天，全市預計將有5,815位弱勢學童受惠，總補助經費達新臺幣1,133萬9,250元。

市府自114年暑假起首度與四大超商（統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商）及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券整合於數位學生證後，成效斐然。過去紙本餐券易毀損、遺失且兌換地點受限，數位化後學生僅需持數位學生證即可至超商領餐，透過科技力量打破地域限制，確保孩子無論在城市或鄉間，都能獲得妥善照顧。

▲桃園寒假愛心午餐數位學生證多元供餐

▲數位餐券在四大超商兌領。（圖／教育局提供）

數位餐券　四大超商兌領

115年度寒假計有225所學校申請辦理寒假愛心午餐計畫，學校可視在地情況與社區環境提供多元供餐方式，其中桃園國小等176校採用數位餐券在四大超商兌領，學生憑65元數位餐券，可兌換65至85元的超值優惠餐點。

另外，北勢國小等18校與愛心店家合作，提供熱騰騰的現煮午餐；偏遠學校31校選擇提供提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮，確保他們也能在家中享受溫暖的餐點。為了持續照顧弱勢學童，桃園市已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界善款，補助弱勢學童於寒暑假期間每日午餐費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國要放行輝達H200進口了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

總統接見！長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

透過悠遊卡就能領餐券　桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　2/2日起開始收費

快把握！大師親授　Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

金門縣長就職三周年　陳福海：金門好，兩岸才會好！

參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

加碼投資基隆！摩卡咖啡新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

總統接見！長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

透過悠遊卡就能領餐券　桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　2/2日起開始收費

快把握！大師親授　Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

金門縣長就職三周年　陳福海：金門好，兩岸才會好！

參賽破350件！基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

加碼投資基隆！摩卡咖啡新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

不畏寒風冬雨！新北教師前進北海岸　深度研習石滬文化

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

快訊／三立採訪車撞銀行「駕駛曝光」　移送北檢50萬交保限制出境

殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

桃園婦倒垃圾遭回收車「夾殺」慘死！張善政深夜赴殯儀館致哀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

桃園Xpark「海洋摺紙展」登場　魟魚、水母、企鵝變紙藝

【奶奶94任性】9歲貴賓搶2月大外甥奶嘴 零食誘惑也不放！

地方熱門新聞

桃園寒假愛心午餐政策「變聰明」

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　開始收費

長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

大師親授　Xpark親子摺學堂1/24-1/25兩日限定

陳福海：金門好，兩岸才會好！

假冒片商騙拍A片雲林男白嫖性服務台南地院判刑6月還要賠20萬

基隆美展40週年登場　邱佩琳：打造藝術新殿堂

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

迎春節先顧安全！南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

花蓮校外教學基地　跨域思維互動體驗館啟用

騎馬體驗親近農村生活　中埔共好市集本週六登場

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

摩卡咖啡基隆新廠動土　邱佩琳：帶動產業與就業

更多熱門

相關新聞

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　開始收費

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　開始收費

為落實智慧城市治理並平衡都市開發與文化保存，桃園市政府建置「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，提供民眾與開發單位線上查詢服務，協助於開發前階段確認土地是否涉及有形文化資產，作為後續規劃與行政作業的重要參考。該系統將自115年2月2日起實施收費，查詢每筆地號收取新臺幣70元。

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

網傳化學調湯　雞白湯拉麵老闆怒發聲明

夫尾牙日辦公室激戰女同事　正宮心碎怒告

夫尾牙日辦公室激戰女同事　正宮心碎怒告

關鍵字：

桃園寒假愛心午餐數位學生證多元供餐

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！利特：瘋掉～

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德攀登101　外媒曝酬勞破千萬

王心凌開唱爆舞台故障！　她直接衝下台...萬人暴動

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面