迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

▲台南市政府23日召開公共安全議題研討會議，跨局處盤點潛在風險，強化城市安全治理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化城市公共安全治理，台南市政府23日在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由副市長姜淋煌親自主持，邀集相關局處，就危險化學物質管理、兒少福利機構公共安全、護理之家消防安全，以及春節期間公共安全整備等重點議題進行全面檢討，透過跨局處合作，系統性盤點潛在風險，持續強化城市安全防護網。

市府指出，近期工安及勞安事故頻傳，已責成相關單位落實危險化學物質源頭管制、申報查核及聯合稽查機制，並督導業者加強自主管理與緊急應變演練，以降低工安與環境風險，確保產業發展與公共安全並行。

同時，市府也針對兒少福利機構及護理之家等場域，加強消防安全管理、人員防災訓練及夜間巡查作業，確保弱勢族群照護環境安全無虞。市長黃偉哲表示，公共安全是城市治理的核心，市府將秉持「預防重於救災」原則，透過制度化管理與跨局處協力合作，全面提升城市安全韌性，打造安全、安心、宜居的大台南。

因應春節連續假期即將到來，市府也提前啟動各項公共安全整備作業，針對大型活動場所、商圈、市場及重要交通節點，加強巡查與管理，降低節日期間可能發生的風險。

副市長姜淋煌指出，公共安全需仰賴政府與民間共同努力，期望各相關機構落實自主管理責任，與市府攜手守護市民生命財產安全，讓市民在春節期間平安順遂、安心過好年。