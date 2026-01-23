　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

▲台南市政府23日召開公共安全議題研討會議，跨局處盤點潛在風險，強化城市安全治理。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府23日召開公共安全議題研討會議，跨局處盤點潛在風險，強化城市安全治理。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化城市公共安全治理，台南市政府23日在消防局6樓會議室召開公共安全議題研討會議，由副市長姜淋煌親自主持，邀集相關局處，就危險化學物質管理、兒少福利機構公共安全、護理之家消防安全，以及春節期間公共安全整備等重點議題進行全面檢討，透過跨局處合作，系統性盤點潛在風險，持續強化城市安全防護網。

市府指出，近期工安及勞安事故頻傳，已責成相關單位落實危險化學物質源頭管制、申報查核及聯合稽查機制，並督導業者加強自主管理與緊急應變演練，以降低工安與環境風險，確保產業發展與公共安全並行。

▲台南市政府23日召開公共安全議題研討會議，跨局處盤點潛在風險，強化城市安全治理。（記者林東良翻攝，下同）

同時，市府也針對兒少福利機構及護理之家等場域，加強消防安全管理、人員防災訓練及夜間巡查作業，確保弱勢族群照護環境安全無虞。市長黃偉哲表示，公共安全是城市治理的核心，市府將秉持「預防重於救災」原則，透過制度化管理與跨局處協力合作，全面提升城市安全韌性，打造安全、安心、宜居的大台南。

因應春節連續假期即將到來，市府也提前啟動各項公共安全整備作業，針對大型活動場所、商圈、市場及重要交通節點，加強巡查與管理，降低節日期間可能發生的風險。

▲台南市政府23日召開公共安全議題研討會議，跨局處盤點潛在風險，強化城市安全治理。（記者林東良翻攝，下同）

副市長姜淋煌指出，公共安全需仰賴政府與民間共同努力，期望各相關機構落實自主管理責任，與市府攜手守護市民生命財產安全，讓市民在春節期間平安順遂、安心過好年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見
嗨一整晚突倒地！50歲養生男「血管整個塞住」　醫揪1致命關鍵
三立採訪車撞爆彰銀　北市勞動局：調查出勤紀錄、安排勞檢訪談
快訊／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依重傷害罪嫌送辦
快訊／龜山資源回收車追撞垃圾車　7民眾受傷1人命危
「韓籍啦啦隊女神」挑戰看國片　網讚爆：真的要變台灣人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

迎春節先顧安全！　南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

連結校園與社區　雲林莿桐老宿舍展現全新風貌

寒假閱讀有好禮！花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

智慧農業不只在田間　雲林學生用雙手學習生產流程

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷：越減越胖

霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

蕭美琴訪捷克險遇劫間諜犯被逮　許淑華：台捷共築自由防線

益航即將回歸航運類股　長期主管海運部門的莊仟萬2月將升任總經理

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

宋慧喬黑白美照連發喊想念長髮　遇留髮陣痛期粉絲支持：這張臉就是奇蹟

青花菜烹調方式正確「營養高3倍」！專家曝最佳搭檔：效果加成

農曆年前整理手機必看　Google相簿5種回顧方法能一鍵完成

澳網最大冷門！18歲喬維奇扳倒保里妮　賽前獲喬科維奇親授關鍵建議

【救人反被揍？】26歲男把護理師打到腦震盪！ 同事飛越櫃檯救人

地方熱門新聞

暖警「借衣」救失溫女　家屬感動致謝

雙金山國小首度相會　跨縣市締結姊妹校

台東「最美所長」現身警廣親授防詐秘訣

台東多元職訓　開辦7類失業者課程

桃園市政府獲贈500箱福慧箱　春節關懷弱勢戶

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃「一馬當堅」1／31台南登場

台南消防大隊長邱淵明榮登國際傑出發明家名人堂

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

嘉義市普發6千現金　黃敏惠赴台銀點交15.8億

更多熱門

相關新聞

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

春節前強化防疫　雲林盤點動植物疫病整備

農曆春節將至，肉品與農產品需求進入高峰期，為確保供應穩定與食品安全，雲林縣政府特地召開「農曆年前動植物防疫整備會議」，由縣長張麗善主持，盤點去年度防疫成果，並針對非洲豬瘟、禽流感及植物疫病等風險，要求相關單位強化巡查與即時通報，提前布署春節防疫工作。

加強地震火災搶救演練　饒慶鈴籲用火用電安全

加強地震火災搶救演練　饒慶鈴籲用火用電安全

彰化市豪發6千敬老金　3.1萬人嗨領近2億

彰化市豪發6千敬老金　3.1萬人嗨領近2億

春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警察分局

春節送暖情意濃　議員潘貴蘭致贈在地好禮慰勞關山警察分局

關鍵字：

春節市府盤點公共安全風險強化整備

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面