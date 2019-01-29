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遣返第3例！陸籍男子偷帶肉品拒繳20萬罰款　4小時內回北京

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▲▼陸籍旅客攜帶肉類品遭罰20萬元拒繳遭遣返。（圖／防檢局提供）

▲陸籍旅客攜帶肉類品遭罰20萬元拒繳遭遣返。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

為防範非洲豬瘟，農委會從25日起加強力度，只要外籍旅客違規帶豬肉製品入境被查獲，未當場繳清20萬罰款，直接拒絕入境，非洲豬瘟中央災害應變中心今（29日）表示，上午一位來自大陸旅客帶了紅腸、加工豬肉產品遭罰，但無法當場付清將他遣返，這也是新制上路以來遭遣返的第3件。

防檢局表示，這名大陸籍28歲男性旅客今天上午9點從香港搭乘中華航空CI-922班機入境桃園國際機場，攜帶紅腸、加工豬肉產品及烤鴨共計2.92公斤未主動申報，遭關務署台北關查獲，移送防檢局新竹分局裁罰新台幣20萬元，但該名旅客因未能繳清罰款，依新措施已拒絕其入境，並移由移民署國境事務大隊遣返出境，搭乘下午1點中國國際航空CA-186班機返回北京，未來該名旅客在未繳清罰款前，將不得再入境台灣。

防檢局指出，25日起針對外來人士未繳清20萬元罰款實施拒絕入境措施至今計6件，其中3件繳清罰款順利入境，另外3件則因未能繳清罰款，無法入境。應變中心強烈呼籲，春節將近，請國人轉知即將返台的親友，切勿攜帶肉類產品回國，國人如攜帶肉製品出國旅遊，沒吃完也切勿帶回國，以免違規受罰。

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關鍵字：非洲豬瘟,大陸,遣返,罰款,20萬,防檢局

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