發3萬年終！員工嫌「沒誠意」甩頭走人…老闆傻眼　網知真相笑了：傲嬌萌

▲雖然紅包薄博一包，但好歹有3萬元，卻被「員工」高傲退回。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「說什麼......紅包袋裝得下就是誠意不夠！」彰化一名老闆準備3萬元的年終，雖說無法多到能塞爆，但30張千元鈔仍是把紅包塞得滿滿的，但底下這「員工」超級跩，嫌他的年終獎金發太少直接走人，氣得他PO網求救，引來網友笑說「你要拿罐罐出來啊！」

從男網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，他左手緊握一個微微鼓起的紅包袋，裡面被「藍色小朋友」塞得滿滿地，約略有30張共3萬元年終，相當於是1個月的薪水，對許多拿不到年終的人來說，極為豐厚。

他也在貼文上無奈寫道，他自己出來開公司，也沒有年終可領，更沒有女友、老婆，只能領零用錢過生活，可是他發給員工年終卻被退回，「說什麼......紅包袋裝得下就是誠意不夠！有夠跩的掉頭離去！」

正當網友以為是哪位不知好歹的「員工」時，才發現是一隻翹著尾巴、高傲走在前方的黑花紋橘貓，喵皇果然有資本，秒霸氣馴服鏟屎官。

▲看看橘貓的屁屁多翹，走起路來多麼高傲XD。（圖／翻攝自爆怨公社）

橘貓實在太萌了，引來近4000名網友笑說，「罰你用手上那些去買罐罐」、「你要送罐罐山啊！！！」、「朕表示：拿紙給牠擦屁股還是鼻涕，這麼不懂事，趕快獻上罐罐跟柴魚片，不要什麼都要人家教」、「主子都這麼說了，你敢嘴」、「我拿2箱罐頭跟你換那包，你在拿罐頭餵貓皇」、「跟他說包吃包住20年，還付員工健檢，夠有誠意了吧」。

也有人搞笑說，喵皇高傲不懂沒有關係，可以幫忙代領，「給我，我還會跟你說：老闆，恭喜發財」、「給我好了 我很有誠意」、「很多人願意接收的」、「你家還有缺貓嗎？」、「給我，我會說謝謝你」、「我可以幫忙領，不會嫌棄」，留言整個大歪樓。

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