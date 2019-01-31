辦毒趴慶年終　警攔查搜大量K他命　嫌傻眼：還來！

地方中心／高雄報導

高雄市保安大隊特勤組員30日執行巡邏任務時，攔下一名未繫安全帶的自小客葉姓駕駛，卻意外發現對方車上藏有總重約277公克的毒品。當警方陸續從車內副駕後座及背包內拿出毒品時，葉嫌當場傻眼直喊「還來」他向警方供稱，本來是準備要與友人狂歡慶祝新年，沒想到遭到警方攔查。警方訊後，全案帶回偵辦。

▲警方查獲的28包草莓飲料包K他命。（圖／記者宋德威翻攝）

30日深夜0時50分，保安大隊特勤警組員執行轄區熱區熱點複式巡邏，行經三民區大順路與建工路口時，發現24歲的葉嫌開車未繫安全帶，便上前攔查。葉嫌下車與警方對談時，故作鎮定，但眼神卻不時瞄向副駕駛座方向，他不斷向警方強調自己任職當鋪，每個月都有驗尿的規定，不可能使用毒品。

雖然葉嫌不斷強調，但警方仍覺得有異，果然在他車內副駕後座發現一瓶K他命，隨後又從副駕椅背所掛的背包內拿出28包K他命草莓圖案飲料包，總重至少超過277公克，葉嫌見警方不斷拿出毒品時，還傻眼直呼「還來！」並且否認是他所有。

▲葉嫌供稱為了歡慶年終才買毒品。（圖／記者宋德威翻攝）

經過警方一番曉以大義後，葉嫌坦承，因新年即將到來，準備與友人狂歡慶祝年終，便花了1萬元買了這批飲料包毒品，還附贈了一罐K他命供他嘗鮮。警方表示，幸好及時查獲，阻止了毒品流出違害更多年輕人的健康，並呼籲，毒品害人害己，切勿以身試法。全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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