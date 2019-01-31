　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

辦毒趴慶年終　警攔查搜大量K他命　嫌傻眼：還來！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／高雄報導

高雄市保安大隊特勤組員30日執行巡邏任務時，攔下一名未繫安全帶的自小客葉姓駕駛，卻意外發現對方車上藏有總重約277公克的毒品。當警方陸續從車內副駕後座及背包內拿出毒品時，葉嫌當場傻眼直喊「還來」他向警方供稱，本來是準備要與友人狂歡慶祝新年，沒想到遭到警方攔查。警方訊後，全案帶回偵辦。

▲葉嫌買毒品狂歡慶年終。（圖／記者宋德威翻攝）

▲警方查獲的28包草莓飲料包K他命。（圖／記者宋德威翻攝）

30日深夜0時50分，保安大隊特勤警組員執行轄區熱區熱點複式巡邏，行經三民區大順路與建工路口時，發現24歲的葉嫌開車未繫安全帶，便上前攔查。葉嫌下車與警方對談時，故作鎮定，但眼神卻不時瞄向副駕駛座方向，他不斷向警方強調自己任職當鋪，每個月都有驗尿的規定，不可能使用毒品。

雖然葉嫌不斷強調，但警方仍覺得有異，果然在他車內副駕後座發現一瓶K他命，隨後又從副駕椅背所掛的背包內拿出28包K他命草莓圖案飲料包，總重至少超過277公克，葉嫌見警方不斷拿出毒品時，還傻眼直呼「還來！」並且否認是他所有。

▲葉嫌買毒品狂歡慶年終。（圖／記者宋德威翻攝）

▲葉嫌供稱為了歡慶年終才買毒品。（圖／記者宋德威翻攝）

經過警方一番曉以大義後，葉嫌坦承，因新年即將到來，準備與友人狂歡慶祝年終，便花了1萬元買了這批飲料包毒品，還附贈了一罐K他命供他嘗鮮。警方表示，幸好及時查獲，阻止了毒品流出違害更多年輕人的健康，並呼籲，毒品害人害己，切勿以身試法。全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

【更多新聞】

電動車阿伯逆向跨雙黃線撞轎車倒地　網驚：移動式神主牌？

汽車業務員交新車！對撞「500萬粉紅保時捷」...這下年終飛了

ET快訊
《甘味》吳鈴山時速110國道追撞！太信自動駕駛VOLVO戰車
要剪10年信用卡！客服祭大禮「感動我」網驚：竟有秘技

關鍵字：高雄,毒品,年終,K他命

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

更新／國中即中輟「工地當小雜工補家用」　台東上進少年炸斷右手截肢

台東少年玩煙火炸斷右手掌「救不回」　手肘以下截肢終生殘廢

夫成立競業公司女會計被迫離職　她出招討回資遣費

撞傷女遭控一毛不賠　肇事男爆對方嫌每月5千「塞牙縫都不夠」

運鈔車路口車禍「車上有400萬現鈔」　9警包圍護鈔！

春節9天連假擠爆觀光熱點　把握「4項原則」安心過年

水上鄉五金工廠半夜火警　連棟鐵皮屋4間燒毀

快訊／桃園楊梅瓦斯罐回收場大火　塑膠製品悶燒濃煙瀰漫

辦毒趴慶年終　警攔查搜大量K他命　嫌傻眼：還來！

書記官隻手遮天假結案　為拚績效豪宅法拍半價賤賣

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

運鈔車路口車禍「車上有400萬現鈔」　9警包圍護鈔！

春節9天連假擠爆觀光熱點　把握「4項原則」安心過年

水上鄉五金工廠半夜火警　連棟鐵皮屋4間燒毀

快訊／桃園楊梅瓦斯罐回收場大火　塑膠製品悶燒濃煙瀰漫

辦毒趴慶年終　警攔查搜大量K他命　嫌傻眼：還來！

書記官隻手遮天假結案　為拚績效豪宅法拍半價賤賣

中壢百年古廟仁海宮虎爺尋回　竊賊家裡還有好多尊...

小黃突切換車道！騎士閃不掉自撞違停車　車身慘烈對折喪命

快訊／松山機場內機車突起火　航警逮捕縱火男

快訊／北市公寓男衣櫃輕生　家屬發現送醫搶救仍不治

學者轟文化部：去蔣化無聊　「只有民進黨死巴著蔣介石不放」

亞足賽／阿聯遭卡達血洗無緣決賽　主帥辭職：一切都結束了

小媽媽搭紐約地鐵...扛購物袋+嬰兒車還抱1歲娃！走下樓梯摔死

親生兒僅值56萬！夫妻離婚把人帶走　祖父苦尋一年才知「孫已被賣掉」

賽馬結合運彩　韓國瑜：4月份向議會報告

運鈔車路口車禍「車上有400萬現鈔」　9警包圍護鈔！

香奈兒的山茶花每天都能戴　服貼在胸前、指尖好迷人

春節9天假國道懶人包！初二南下、初四北上最塞　好走時段出爐

美宣布不升息、年關資金需求大　支撐新台幣上漲力道

春節9天連假擠爆觀光熱點　把握「4項原則」安心過年

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

社會熱門新聞

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

再勘驗！丁陣營發現選舉人名冊6..

黑幫尾牙「眉角多」　進出都要小..

歡喜交新車…業務慘撞保時捷91..

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張..

變態按摩師騙幫淋巴排毒　指侵O..

快訊／男失蹤7年　大甲溪畔上吊..

反恐隊員武裝縱走　民眾大吸睛

即／男衣櫃內輕生　送醫仍不治

台中騎士中線左轉遭120公里轎..

交車遇上保時捷！同行曝業務最慘..

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫..

猴硐貓村爆貓瘟　動保處:：緊急..

男大生道歉影片曝光　認罪：用手..

更多熱門

相關新聞

貨又賣出去了！高雄水果再出口大陸13櫃

高雄市長韓國瑜自稱賣菜郎出身，一句「貨出去、人進來，高雄發大財」翻轉選局，上任後在地水果出口屢傳捷報，除了29日出口加拿大14.4公噸外，30日再出13櫃水果至大陸，為高雄首選果品在農曆春節前外銷拚到最後時刻。

高雄檢舉達人最愛十大路口曝光！

恰恰從小獅迷　場邊搖旗吶喊

電商龍頭年終開獎　3.5慘輸保16

插畫家某人日常／等下班，等過年

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

必知五月天10件事　第1點超多人錯

馬國畢負債5000萬翻身！「1年連開4家店」變餐飲大亨

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

張語昕懷孕！「最後一次叫老公」

30歲女腹痛送急診　醫生：妳懷孕了

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面