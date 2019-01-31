到職9個月！總經理「你表現超出預期」call他回公司　塞「2個月年終」紅包

▲原PO的工作表現被肯定，年終收到大紅包。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

最近許多人都拿到年終，這時幾家歡樂幾家愁，有人是默默低下2行清淚，有人則是開心上網「曬佛心老闆」。一名男網友發文表示，總經理突然打電話要他回公司一趟，他本來還想說是發生什麼事了嗎，沒想到經理拿出一個很有份量的紅包，直肯定他的表現。看到貼文後，其他人羨慕大喊「可以介紹我去嗎？」

「今天總經理突然打電話要我回公司一趟」，一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，他聽到之後，心裡默默想說「不知道有什麼事要發生了吧？」結果一進公司後，經理就從抽屜拿出一個有份量的紅包，跟他說「這個給你的，新年快樂，你表現超出我的預期」，讓他忍不住回應「其實公司會給我獎金也超出我的預期」。

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▲嗚嗚嗚……這根本是要讓人羨慕嫉妒恨吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO說，他在這間公司才待9個月，平常就是盡自己的本分，「結果領到比我薪水多2倍的獎金！遇到佛心的公司～感謝主！」之後他也補充，說這件事是總經理私下通知他的，所以整間公司只有他和經理知道，「而我也很識相的沒有說因為我在公司算很嫩還是低調一點，總經理也比較好做人」。

貼文吸引萬名網友按讚，大家紛紛留言「別人的老闆總是不會讓我失望」、「有付出就會有回報」、「我做美夢，咖洗災」、「這個厚度真好」、「一定是非常的努力，才能獲得上層的讚賞」、「先不管是不是秘密，起碼有認真付出有被上司看到」、「大家都知道了，你很努力，然後有一個好經理」、「事實證明有好經理真的很重要」。

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