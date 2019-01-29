日領2500！油漆工撞殘人...大吃爽玩改車「4年賠0元」　網肉搜灌爆嚇尿狂刪

▲王男在當油漆工，日領2500元。（圖／翻攝自爆料公社、當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

家住台中的王姓油漆工，2015年初撞殘一名過馬路的女子，必須承擔100%肇責的他，4年期間吃香喝辣、到處玩樂，卻仗著自己領日薪，一毛錢都未曾賠償，而受害母女淪落撿剩菜維生，那位老母親甚至反過來下跪抱腿求賠錢。整起事件荒謬至極，王男臉書也湧入大批鄉民怒罵，還有不少人高喊私刑。

當年，女子行經台中市福康路口、台灣大道四段行人穿越道，遭王男高速衝撞，導致顱內出血、腦中線偏移，一度命危的她現在仍留有腦血管疾病後遺症。而她的父親傷心過度，在同年颱風時，因恍神觸電身亡。

這起車禍案，王男負有全部肇責，且法官民事部分判賠46萬9340元，但他出庭時聲稱無力一次償還，所以最後改成「分期付款」每月賠5000元；沒想到他不斷裝死，從5000變3000元，後來又降到2000元，不過直到現在仍一毛錢都沒賠。

▲被害人母親下跪求賠。（圖／翻攝自爆料公社）

離譜的是，王男一家吃香喝辣、到處遊玩打卡，完全看不出有什麼困難。後來，受害家屬得知，他在當油漆工、每天工錢2500元，但都是領現金，而且也有能力買新車，甚至砸錢改裝車子，「他們一家人停了兩輛休旅車、一輛改裝跑車，家人常在喝飲料、都叫外送餐點享大餐。」

看著受害者反過來哭求肇事者賠錢，甚至不惜下跪的悲慘畫面，讓超多人一肚子氣，於是火速肉搜出王男臉書，狂洗版罵爆，「早晚把你揪出來賠錢」、「怎麼還沒輪到你」、「你良心過的去嗎」、「他X的人渣」、「不要丟西屯人的臉」、「支持私法處理」、「王八蛋，這種絕對全家死光光」。

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