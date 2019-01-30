電商龍頭年終開獎　3.5慘輸保16最後決定跳蝦皮

▲自稱在電商龍頭工作的一名員工，在ptt分享今年拿到的年終獎金有多少。（圖／翻攝自ptt）

記者洪菱鞠／台北報導

年終獎金陸續發放，有網友領了以後卻好失望，在PTT《Tech_Job》以標題「電商龍頭開獎」PO文分享，「2y，3.5，略遜於pchome保16，東森平均6個月，已提離職，轉戰蝦皮。」至於到底是哪家公司並未透露，因此引來其他網友好奇猜測是不是亞唬（雅虎）、momo或pornhub等其中一家，不過該文章已被刪除。

以國內前幾大廝殺激烈的電商業者來看，東森購物2018年全年合併營收為168億元，稅後淨利達5.8億元，較去年同期成長49%，每股盈餘5.78元，獲利表現亮眼，今年年終獎金發放標準，含每季績優獎金及年獎，年度最高可領6.5個月，薪水41,000以下的基層員工，年資滿一年，考績甲等再加發一萬獎金。

momo富邦媒先前則是透露年終獎金預估發放平均3～4個月，表現優異者超過5個月。至於其他幾家像是PChome、蝦皮購物、Yahoo奇摩、樂天市場，向來不對外公布年終發放標準，但有業界人士透露，Yahoo奇摩和樂天市場往常都沒出現網友口中說的3.5這個數字，而蝦皮購物據了解年終獎金視績效而定，今年約1～2個月。該名業界人士認為，從自稱「電商龍頭」來看，國內沒有幾家，推估是momo的機率較大。