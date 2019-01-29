「你馬自達擋到人」他凌晨被警挖醒見2賓士超火　女駕駛：前男友擋我

▲女子的白色賓士後方是前男友的白色賓士，右邊是原PO的黑色馬自達，左邊則是另一輛銀色休旅車。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友凌晨2時半接到派出所打來的電話，說有民眾報案指他的黑色馬自達（MAZDA）轎車擋到別人，他到場一看發現是一名女駕駛報案，還有兩台賓士轎車，一問之下讓他超傻眼，「值班員警沒確認狀況就查我個人資料，然後還在半夜連打兩通電話給我，催促我移車，這樣對嗎？」有網友看完現場照片突破盲點，「請你移車不請賓士移，她一定是武林高手。」

車主28日晚間在「爆怨公社」臉書社團表示，接到電話當下覺得怪，因他等賣場關門後才停在賣場劃的停車格，隔天上午7時就會開走上班，而賣場上午8時才營業，並沒違停也沒影響人做生意，「因為怪，所以還是前往停車地點。」

「然後有位女子說是她報案的」，原PO說，女子的車被圍在裡面，「她說外面橫擋住違停的是他前男友的車，因為私人因素，前男友車停了就走。然後這位女子無法離開，只好報案說我擋住了路。」根據原PO貼出的照片，女子的白色賓士後方是前男友的白色賓士，右邊是原PO的黑色馬自達，左邊則是另一輛銀色休旅車。

▼原PO睡夢中被吵醒到場處理，「我隔天早上要上班，我想睡覺啊。」（圖／達志／示意圖）



原PO指出，過程中大家的態度都沒有不好，「在這位女子說明狀況時，巡邏員警才到場。我想說的是我既沒違規，也沒擋到人，純粹是別人私人恩怨狀況，報案後，值班員警沒確認狀況就查我個人資料，然後還在半夜連打兩通電話給我，催促我移車，這樣對嗎？」

對此，有網友說「員警是到現場看到後才打給你的嗎」；原PO回，「不是！就是因為到現場發現這狀況，更度爛（台語）打電話給我的員警。」有人表示，「如果長得還不錯又口氣好，還是不理她」；原PO回，「可是我隔天早上要上班，我想睡覺啊。」另一人說，「管她長得再正，林北還是不爽啦」；原PO回，「不爽的點是接案的員警根本不清楚狀況就打給我，叫我移車。」

其他網友留言，「你車開出來，她所謂的前男友就有位子停了！都是套路」、「看照片位子，你的車就算移走，她的車也出不來啊，前有鐵門、後有前男友的車，這看也不關你的事」、「你沒說就算你移車，妳開得出來嗎」、「請你移車不請賓士移，她一定是武林高手」。