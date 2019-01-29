　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「你馬自達擋到人」他凌晨被警挖醒見2賓士超火　女駕駛：前男友擋我

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

「你馬自達擋到人」他凌晨被警挖醒見2賓士超火　女駕駛：前男友擋我。（圖／翻攝爆怨公社）

▲女子的白色賓士後方是前男友的白色賓士，右邊是原PO的黑色馬自達，左邊則是另一輛銀色休旅車。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友凌晨2時半接到派出所打來的電話，說有民眾報案指他的黑色馬自達（MAZDA）轎車擋到別人，他到場一看發現是一名女駕駛報案，還有兩台賓士轎車，一問之下讓他超傻眼，「值班員警沒確認狀況就查我個人資料，然後還在半夜連打兩通電話給我，催促我移車，這樣對嗎？」有網友看完現場照片突破盲點，「請你移車不請賓士移，她一定是武林高手。」

車主28日晚間在「爆怨公社」臉書社團表示，接到電話當下覺得怪，因他等賣場關門後才停在賣場劃的停車格，隔天上午7時就會開走上班，而賣場上午8時才營業，並沒違停也沒影響人做生意，「因為怪，所以還是前往停車地點。」

「然後有位女子說是她報案的」，原PO說，女子的車被圍在裡面，「她說外面橫擋住違停的是他前男友的車，因為私人因素，前男友車停了就走。然後這位女子無法離開，只好報案說我擋住了路。」根據原PO貼出的照片，女子的白色賓士後方是前男友的白色賓士，右邊是原PO的黑色馬自達，左邊則是另一輛銀色休旅車。

▼原PO睡夢中被吵醒到場處理，「我隔天早上要上班，我想睡覺啊。」（圖／達志／示意圖）

▲▼晚睡強迫症。（示意圖／達志影像）

原PO指出，過程中大家的態度都沒有不好，「在這位女子說明狀況時，巡邏員警才到場。我想說的是我既沒違規，也沒擋到人，純粹是別人私人恩怨狀況，報案後，值班員警沒確認狀況就查我個人資料，然後還在半夜連打兩通電話給我，催促我移車，這樣對嗎？」

對此，有網友說「員警是到現場看到後才打給你的嗎」；原PO回，「不是！就是因為到現場發現這狀況，更度爛（台語）打電話給我的員警。」有人表示，「如果長得還不錯又口氣好，還是不理她」；原PO回，「可是我隔天早上要上班，我想睡覺啊。」另一人說，「管她長得再正，林北還是不爽啦」；原PO回，「不爽的點是接案的員警根本不清楚狀況就打給我，叫我移車。」

其他網友留言，「你車開出來，她所謂的前男友就有位子停了！都是套路」、「看照片位子，你的車就算移走，她的車也出不來啊，前有鐵門、後有前男友的車，這看也不關你的事」、「你沒說就算你移車，妳開得出來嗎」、「請你移車不請賓士移，她一定是武林高手」。

ET快訊
瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！吳宗憲戳破「最大盲點」
打牌爽胡大四喜！房裡「呻吟→淒厲尖叫」4人嚇傻　勸世文超毛

關鍵字：賓士,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拜託別裝娘！男學生「嘟嘴拍照」　班導留言網看傻...狂轟：老師拜託別裝逼

紅包發起來！年前換新鈔只到周五　全台83處「可兌換郵局」一覽

「你馬自達擋到人」他凌晨被警挖醒見2賓士超火　女駕駛：前男友擋我

團客攜肉旅行社連坐罰　包正豪：限制人民權利是愛台灣？

台北市議會風水出問題！「白虎犯水」淪爛桃花窟　蔡上機：地下道帶煞氣

買北捷票卡能求豬年運勢　1／31龍山寺站「限量5000顆！」

爸媽爽出國10天！她崩潰喊「我是路邊撿來」　網蓋樓揪團：來我家啊

長庚「年終6個月」加碼1.5萬大紅包！　2萬名醫護受惠

峨嵋8.5度北部周四晚轉濕冷　「霸王寒流」過年襲台？吳德榮說話了

館長點名韓國瑜「高雄市政府就是垃圾」　砸百萬辦健力賽還刁難

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

拜託別裝娘！男學生「嘟嘴拍照」　班導留言網看傻...狂轟：老師拜託別裝逼

紅包發起來！年前換新鈔只到周五　全台83處「可兌換郵局」一覽

「你馬自達擋到人」他凌晨被警挖醒見2賓士超火　女駕駛：前男友擋我

團客攜肉旅行社連坐罰　包正豪：限制人民權利是愛台灣？

台北市議會風水出問題！「白虎犯水」淪爛桃花窟　蔡上機：地下道帶煞氣

買北捷票卡能求豬年運勢　1／31龍山寺站「限量5000顆！」

爸媽爽出國10天！她崩潰喊「我是路邊撿來」　網蓋樓揪團：來我家啊

長庚「年終6個月」加碼1.5萬大紅包！　2萬名醫護受惠

峨嵋8.5度北部周四晚轉濕冷　「霸王寒流」過年襲台？吳德榮說話了

館長點名韓國瑜「高雄市政府就是垃圾」　砸百萬辦健力賽還刁難

雲端最前線／月租金322萬！40年老店「永福樓」驚傳歇業

檳榔哥非法看護網站「登GOOGLE第一位」　月入爆收百萬

拍片突接「媽病危通知」　小薰瞞3個月泣訴：第一個沒媽媽的新年

中職／彭政閔最後一年拚2千安、2百轟　挑戰張泰山障礙

中職／北京奧運對韓撲上壘　彭政閔國際賽奮戰成人氣王

男大生「求實習機會」竟趁午休猥褻4女童　幼兒園震驚：他個性溫和

拜託別裝娘！男學生「嘟嘴拍照」　班導留言網看傻...狂轟：老師拜託別裝逼

滿天全鋼條！曳引車載20m鋼條迴轉　小黃插入駕駛座爆頭

全台「走春景點」攻略大公開！　從過年一路玩到元宵

高中音樂女師和學生不倫　分手後小男友聯合新歡逼她離職

生活熱門新聞

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最..

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻..

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核..

陸客攜肉入境挨罰：給大家添麻煩..

他被警挖醒見2賓士超火　女：前..

館長點名韓國瑜「高雄市政府就是..

「霸王寒流」過年襲台？吳德榮說..

快訊／地牛突翻身！晚間20：1..

爸媽爽出國10天　女兒丟在台灣..

旅客攜肉導遊連坐罰！業者：關我..

給老母過期2年料理包！鄰居揭心..

痘疤弟靠化妝變韓系美男

騙了20年　小智森林放生比鵰

日節目預測大同電鍋爆紅！網竟酸..

更多熱門

相關新聞

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

一名母親昨天帶兩個孩子出去玩，並入住某間汽車旅館，國小五年級女兒上樓後，立刻興奮高喊，「媽咪~是妳最喜歡的」，隨後她跟上一看瞬間傻眼；無奈的是，兒女趁她洗澡時，已經輪流玩過一波，而她也只能當作機會教育了。

假援交妹討點數！他聊1HR「一句神回」網笑炸

他付出1年半感情　女友住癌末友家3天提分手

住青年旅館！他進房間看傻：還以為在當兵

女童喊「謝謝老太婆」　她僵笑：好想蕊死

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

2019日本出入境托運行李限制懶人包

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

12星座女「溫差指數」　雙子真的很難搞！金牛冷戰還是暖暖的

撞殘女拒賠　男哭窮臉書狂玩樂

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面