生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國文考卷出現「南京紅姐、家寧」　超狂題目曝光！全場笑：太用心

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲考題結合時事。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一份國文段考考卷最近引發熱議，裡頭竟巧妙結合各大時事與網路熱點，包含南京紅姐、網紅家寧、鬼滅之刃動畫以及台語迷因用語「擱供」，不少學生直呼有趣又好玩，網友也大讚出題老師「超用心」、「家寧的題目是在問國字的正確發音，快笑死」。

考卷題目出現紅姐、家寧　題目曝光

有網友在Threads分享一份國文考卷，家寧的名字出現在聲韻拼音題，甚至把南京偽娘紅姐與古文《五柳先生傳》結合；閱讀測驗方面，用了《鬼滅之刃》的特典資訊與購票須知。出題內容不僅緊扣學生生活，更兼顧國文能力的訓練，原PO笑喊「到底哪個國文老師會想出這種段考卷來」。

不僅如此，考卷還以台語網路迷因「擱供」為例，分析其語法結構；「擱供」意指「（你）再說啊！」主語被省略，引導學生思考哪個成語也屬於省略主語的敘事句，選項有「腹笥甚窘」、「破釜沉舟」、「魚游沸鼎」、「觥籌交錯」，正解為「破釜沉舟」。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑讚，「這才是會教書的老師」、「考題很生活化也有水準」、「我突然想考試了」、「紅姐也能進國文考題，真的笑死」、「蠻強的，題目內容其實蠻正經的不是亂出」、「雖然說沒有脫離社會是好事，但你這老師有點太活網了」、「超讚欸，這題目寫起來心情很好」、「考這個反而是正確的，最貼近生活的語言理解應用」。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票
柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

台北2006跨年卡司被挖　網驚「不寫名字也認得」

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

體壇大咖「抄論文」7年後大逆轉！　輔大拔除教授資格

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

入冬最猛冷氣團　北台灣濕冷今續探10度

台牌行動電源自燃！業者緊急召回：即刻停用

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy

網紅Andy日前拍影片指控，在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，群組成員有張家姊妹、公關、網軍團隊，甚至還包含一位「非常有名、副業非常多」的男藝人，除了想方設法引誘他犯罪，甚至洩漏他身邊親友的住家地址，意圖抹黑他。網友透過線索聯想到炎亞綸，不過炎亞綸始終未正面提及此事，他次日前錄製Podcast節目時首度鬆口回應了。

Andy「2025年是艱難的一年」　哽咽謝家人

Andy「2025年是艱難的一年」　哽咽謝家人

Andy才氣炸調解0誠意！

Andy才氣炸調解0誠意！

年度最強十大動畫大洗牌！　動物方城市2剛上映就強攻榜單

年度最強十大動畫大洗牌！　動物方城市2剛上映就強攻榜單

調解家寧！Andy怒揭現進度開嗆

調解家寧！Andy怒揭現進度開嗆

國文考題鬼滅之刃台語迷因紅姐家寧

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

