國文考卷出現「南京紅姐、家寧」　超狂題目曝光！全場笑：太用心

▲考題結合時事。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

一份國文段考考卷最近引發熱議，裡頭竟巧妙結合各大時事與網路熱點，包含南京紅姐、網紅家寧、鬼滅之刃動畫以及台語迷因用語「擱供」，不少學生直呼有趣又好玩，網友也大讚出題老師「超用心」、「家寧的題目是在問國字的正確發音，快笑死」。

考卷題目出現紅姐、家寧 題目曝光

有網友在Threads分享一份國文考卷，家寧的名字出現在聲韻拼音題，甚至把南京偽娘紅姐與古文《五柳先生傳》結合；閱讀測驗方面，用了《鬼滅之刃》的特典資訊與購票須知。出題內容不僅緊扣學生生活，更兼顧國文能力的訓練，原PO笑喊「到底哪個國文老師會想出這種段考卷來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，考卷還以台語網路迷因「擱供」為例，分析其語法結構；「擱供」意指「（你）再說啊！」主語被省略，引導學生思考哪個成語也屬於省略主語的敘事句，選項有「腹笥甚窘」、「破釜沉舟」、「魚游沸鼎」、「觥籌交錯」，正解為「破釜沉舟」。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑讚，「這才是會教書的老師」、「考題很生活化也有水準」、「我突然想考試了」、「紅姐也能進國文考題，真的笑死」、「蠻強的，題目內容其實蠻正經的不是亂出」、「雖然說沒有脫離社會是好事，但你這老師有點太活網了」、「超讚欸，這題目寫起來心情很好」、「考這個反而是正確的，最貼近生活的語言理解應用」。