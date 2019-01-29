30歲單身姐喊「沒男友活更好」　曬房間照網暴動：最強交友文

▲一名30歲的女網友曬出自己的房間。（圖／翻攝自2CH下同）

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許多女性在年過25之後，都有被長輩、親友追著問「有沒有對象」、「什麼時候要結婚？」而有對象的人也會更進一步的被詢問「哪時候婚禮？」、「什麼時候生小孩？」彷彿女生生下來，就是為了要達到這樣的人生結局。而隨著時代趨勢不同，晚婚觀念也越來越強烈，不少主觀意識較強的女性開始認為，自己一個人也很好，就連家庭觀念相當重的日本也是如此。

近日在日本論壇《5CH》就在熱烈討論關於「30歲之後的單身女」，由於之前草食男相當盛行，大家都認為草食男都需要搭配肉食女這樣可能擦出火花，但一名女網友卻不認為如此，甚至在回文寫下：「我30歲根本不需要男友」。而貼文一出也附上自己房間的照片，立刻將所有的酸民搶到安靜。

▲房間擺放的相當整齊。

這名女網友的房間裡，有著相當完整的「自處娛樂設備」包括PS4、紅白機、Mega Drive等，另外還有電視、筆電還有櫃子上相當昂貴的公仔，可以說是身心靈都能得到滿足，此外更別說書櫃上還有蒐集的經典動漫畫，完全不需要擔心自己會無聊。

沿著閣樓走上，更能發現房間內所有的東西都擺放的相當整齊，空間利用完善，因此也讓不少鄉民直呼，「這絕對是很強的徵友文。」、「有這樣的房間誰還會想要交男朋友。」、「完全不像是一個女生會有的房間。」、「單身就是有金錢跟時間可以經營自己。」