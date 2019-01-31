路人領「一大袋錢」被問！行員一數金額曝　她看手上6000：好想灑脫啊

▲要過年了，許多民眾都會到銀行領大筆現金。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友到銀行辦事情，看到隔壁一位女士被行員詢問領錢用途，當她得知對方提領的金額後，「真豪邁，再看著我手上的6000元，我也好想如此灑脫啊！」根據《金融機構防制洗錢辦法》修正草案，包括現金、支票、有價證券、黃金等超過50萬元以上交易，民眾都要提出身分證明。

女網友30日深夜在「爆怨公社」臉書社團還原當時經過，她表示，當時女士對行員說「啊就過年啊～你們很奇怪，其他家銀行都不會問這麼多，你們幹嘛問這麼多？」

「我心想，她到底領多少？餘光默默飄過⋯」原PO寫道，「行員拿起一大袋錢，數一數一共100萬。真豪邁，再看著我手上的6000元，我也好想如此灑脫啊！」

▼原PO分享隔壁女士領100萬的過程。（圖／示意照）

對此，許多網友留言，「誰都可以領啊，敢不敢的問題，只是行員會跟您說：『欸…先生，不好意思，您的餘額不足』」、「怕她被詐騙吧～詐騙集團也要發年終啊」、「不要說100w，上次去領個2-30w就要問了」、「真的不要怪行員愛問，是因為洗錢防制法的關係。不要再罵行員了，忙得要死還要被那樣口氣不好的回應真的很辛苦」。也有人好奇「100萬不會很大袋」？有人回答「印象中一疊10萬，100萬才10疊，頂多三個便當盒大小而已。」

金管會2018年底公布《金融機構防制洗錢辦法》修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認；草案上路後，不限現金交易，包括支票、有價證券、黃金等超過50萬元以上交易，銀行都要加強身分確認，民眾都得提出身分證明。

近期針對洗錢防制趨嚴，銀行常會問客戶交易目的被許多人覺得「擾民」。對此，張琇媛曾表示，每家銀行針對洗錢防制都會設定一個交易門檻，假設某銀行門檻是100萬元，客戶只要交易超過100萬元，銀行就會主動詢問客戶交易的目的，如果是同名帳戶間資金轉移，通常都不會特別詢問；但若不是同名帳戶間的移轉，銀行基於內部規定都還是會詢問，也請民眾能配合。