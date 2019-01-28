要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

記者鄒鎮宇／綜合報導

國道中山高大林北上段日前發生6車連環撞，今年要步入婚姻的37歲賴姓女子也在車禍中意外身亡。賴女的蔣姓男友更是難過到說不出任何話，賴女的家屬也希望車禍後的遺體可以完整修補，讓她漂亮地走完人生最後一程。

警方表示，國道一號中山高北上約252公里處27日凌晨2時55分許，駕駛銀色自小客車的23歲周姓男子疑似精神不濟、自撞撞護後，後方5輛車發生追撞，其中在第3部黑色自小客車的賴女也因巨大的撞擊力道，頭部被擠壓至變形，當場慘死。

▲賴女跟蔣男本打算今年結婚。（圖／東森新聞）



▲周男疲憊駕駛，讓一對情侶天人永隔 。（圖／記者翁伊森翻攝）



蔣男與賴女愛情長跑16年，雙方更是論及婚嫁，打算在今年結婚；蔣男更曾在臉書上開玩笑說，「要不是看她從我走投無路陪我一路走來，我早就去把高中生、大學生了」，「我們這個（指賴女）吃定我了，我跑不定了，已經跟我16年了」，字裡行間雖有點大男人，卻藏不住對賴女的愛。

事後，蔣男也因情緒不穩定，沒有對外做任何的說明。而賴女的父親到醫院看到女兒的遺體，忍不住悲痛大哭；賴父表示，女兒跟男友共同打拼鐵捲門工程，有時候案場較遠需提早出門，自己多次提醒要注意行車安全，但卻沒想到意外還是發生了，只是沒想到這麼嚴重。