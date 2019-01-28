　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

國道中山高大林北上段日前發生6車連環撞，今年要步入婚姻的37歲賴姓女子也在車禍中意外身亡。賴女的蔣姓男友更是難過到說不出任何話，賴女的家屬也希望車禍後的遺體可以完整修補，讓她漂亮地走完人生最後一程。

警方表示，國道一號中山高北上約252公里處27日凌晨2時55分許，駕駛銀色自小客車的23歲周姓男子疑似精神不濟、自撞撞護後，後方5輛車發生追撞，其中在第3部黑色自小客車的賴女也因巨大的撞擊力道，頭部被擠壓至變形，當場慘死。

▲▼疲勞駕駛釀6車連環撞！準新娘枉死…與男友陰陽兩隔。（圖／東森新聞）

▲賴女跟蔣男本打算今年結婚。（圖／東森新聞）

▲▼ 大林車禍，新人陰陽兩隔 。（圖／記者翁伊森翻攝，同下）

▲周男疲憊駕駛，讓一對情侶天人永隔 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔣男與賴女愛情長跑16年，雙方更是論及婚嫁，打算在今年結婚；蔣男更曾在臉書上開玩笑說，「要不是看她從我走投無路陪我一路走來，我早就去把高中生、大學生了」，「我們這個（指賴女）吃定我了，我跑不定了，已經跟我16年了」，字裡行間雖有點大男人，卻藏不住對賴女的愛。

事後，蔣男也因情緒不穩定，沒有對外做任何的說明。而賴女的父親到醫院看到女兒的遺體，忍不住悲痛大哭；賴父表示，女兒跟男友共同打拼鐵捲門工程，有時候案場較遠需提早出門，自己多次提醒要注意行車安全，但卻沒想到意外還是發生了，只是沒想到這麼嚴重。

ET快訊
楊雅筑深夜指纏博焱！「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍
中職／彭政閔引退？兄弟與彭政閔30日公布重大訊息
舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！　開車打包回香閨過夜
台北第一家「金礦咖啡」竟倒了！原因曝光全台剩43門市

關鍵字：中山高,大林交流道,準新娘,結婚

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友同居10天就墜樓！毒郵差嗑藥恍神　滿臉血抓痕：她自己跳的

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

快訊／高雄「造紙工廠」深夜驚傳大火　3個月內第2次燃燒

李錫錕參選北市長落敗　接著煩惱粉絲專頁所有權官司

快訊／宜蘭礁溪暗夜惡火！鄰門外狂叫沒回應　失智老屋主宣告不治

快訊／新社鄭王爺廟旁墜谷！8旬婦失足跌30m深峭壁　命危搶救中

15歲女戀上男網友「3個月做25次」　母憂「將來找不到好對象」　

「野蠻女友」叩大哥撂人狂扁　可憐男友逃死劫卻終身癲癇

狂和尚六根不淨超愛賭　「二支牌」三場挨詐3100萬賣房不夠還

國道殺妻／背插鐵條逃生！狠夫2度倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

張柏芝第三胎真名曝光！　 出生登記「父親欄」讓人傻眼

女友同居10天就墜樓！毒郵差嗑藥恍神　滿臉血抓痕：她自己跳的

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

快訊／高雄「造紙工廠」深夜驚傳大火　3個月內第2次燃燒

李錫錕參選北市長落敗　接著煩惱粉絲專頁所有權官司

快訊／宜蘭礁溪暗夜惡火！鄰門外狂叫沒回應　失智老屋主宣告不治

快訊／新社鄭王爺廟旁墜谷！8旬婦失足跌30m深峭壁　命危搶救中

15歲女戀上男網友「3個月做25次」　母憂「將來找不到好對象」　

「野蠻女友」叩大哥撂人狂扁　可憐男友逃死劫卻終身癲癇

狂和尚六根不淨超愛賭　「二支牌」三場挨詐3100萬賣房不夠還

國道殺妻／背插鐵條逃生！狠夫2度倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

WSBL／場均僅休2.75分鐘　林紀妏看好郭佳紋成台電看板球星

日用品巨頭寶僑陷危機　營收發展倒退10年市佔跌剩30%

俏皮「黑黃勇士」腳踏花蕊手揮舞　模樣如拜年般：真是太萌了

睪丸癌上身超靜默！29歲男「子孫蛋囊」暴腫　醫：2顆不對稱很危險

馮提莫萌唱《學貓叫》！　韓網友秒被圈粉　直喊「心臟砰砰跳」

亞足賽／大迫勇也梅開二度　日本3球完封伊朗闖冠軍戰

重要節日安全維護起動　南警同步視訊無時差　黃偉哲：態度和緩執法堅定

王彩樺曝右眼白內障需手術　術前記得先做這5件事

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

重要節日安全維護首日　善警威力展示維護治安決心

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

社會熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘..

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝..

女友同居10天就墜樓！毒郵差滿..

狠夫倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

公館豆花伯　2年前在大陸老家過..

他撞人「砍到2千還拒賠」　被害..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

即／高雄造紙工廠　深夜嚴重火災

15歲女戀上男網友　3個月做2..

陸女帶臘肉被罰20萬　霸氣付清..

即／國道砍妻狂夫恐3度中」　急..

刺妻7刀　狂夫疑朝她猛插10c..

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿..

基隆市區警匪追逐　賓士男撞2車

更多熱門

相關新聞

當男人變心...只能怪自己不會耍手段？

其實，最會歌功頌德、卑躬屈膝、又不屈不撓的新對手，才是最可畏的狠角色。

甘肅小舅掛布條嗆新郎

中山高北上大林路段6車連撞　1死2傷

老公就要選他！4星座對感情超專一

友求幫出禮車　苦主：新娘是前女友

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝光

即／世界DJ冠軍出爐！DJ Afro嗨炸

台北第一家「金鑛咖啡」竟倒了！

女友同居10天就墜樓！毒郵差滿臉抓痕

BTS柾國買5千萬豪宅「一次付清」

舒子晨、SpeXial風田驚爆熱戀！

全台8間必拜財神廟懶人包

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

更多

最夯影音

更多

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面