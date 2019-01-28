1大2小入住摩鐵！女兒一上樓「媽妳最喜歡的」弟秒試玩　母三條黑線

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李鍾泉攝）

網搜小組／綜合報導

一名母親昨天帶兩個孩子出去玩，並入住某間汽車旅館，國小五年級女兒上樓後，立刻興奮高喊，「媽咪~是妳最喜歡的」，隨後她跟上一看瞬間傻眼；無奈的是，兒女趁她洗澡時，已經輪流玩過一波，而她也只能當作機會教育了。

母親在「爆怨公社」還原經過，那時小五的女兒率先上樓，便興奮地說，「媽咪~有按摩椅耶，是妳最喜歡的。」由於當時她還在走樓梯，加上通常都是按摩浴缸，很少住到有按摩椅的，所以格外期待，沒想到一見本尊，就傻眼的說不出話了。

在女網友努力思考該怎麼解釋時，兒子也開心地爬了上去，問說該怎麼按，讓她哭笑不得，「重點是，我有先打電話訂房，說1大2小，怎麼會留這房間給我，唉~當做機會教育吧！」

▲馬麻只能機會教育了。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛笑回，「電視千萬不要轉到14-16台」、「孩子的教育不能等」、「壞壞椅」、「上面不知道有多少子孫」、「開車嚕」；還有人幫店家說話，「每間都有這種設備、不是特別針對妳，汽車旅館主要客群別說妳不知道XDD」、「可能沒普通房間了，我之前帶著兩個小孩去，結果房間牆上貼著大大的裸女海報，床邊還擺一台情趣用品販賣機」。

另外，母親也無奈透露，在她洗完澡出來時，女兒好奇追問，為何這個按摩椅只會抖，「我傻眼，竟然趁我洗澡時偷用」，不過最後她還是乖乖解答，這張詭異按摩椅的真實用處。

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