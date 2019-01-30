他健身房戴耳機快走「猛排氣」　轉頭一看超想死：人生跑馬燈都亮了

▲原PO健身偷放屁卻超糗，讓他上網發文分享。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「像除夕放鞭炮一樣…」一名網友晚餐吃了地瓜，到社區健身房快走，戴上耳機一邊快走一邊聽音樂，「而整間健身房只有我一個人，所以我就很忘我的聽歌+盡情猛排氣」，結果他轉頭後超想死。有人笑說「這社區還住得下去嗎」？

健身男29日深夜在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，他說，在放完幾個連環豪邁的大響屁，「餘光瞥見了幾個影子在我身後」，後面是一排休息椅，離他大概只有60公分的距離，「我很自然地回頭看了一下，登愣！」

▼原PO說，「我的正後方坐了3個年輕人，全都用手摀住鼻口。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pxhere）

「我的正後方坐了3個年輕人，全都用手摀住鼻口。」原PO表示，也就是說他的所作所為都被聽到、聞到了，「真的超級超級想死！（他們應該更想死）。買尬的，他們到底進來多久了啦！」

有網友笑說「這社區還住得下去嗎」；原PO回「得銷聲匿跡一段時日了」。有人問「有沒有去道歉」；原PO回「我沒有勇氣」。有人說，「笑死！我想你瞬間爆流的汗應該比運動流的多」；原PO回「人生跑馬燈都亮了」。有人表示「明明要小聲講話才不會吵到小孩睡覺⋯但⋯就在剛剛⋯我突然大笑出來啦⋯討厭」；原PO回「妳⋯我都快哭出來了。」