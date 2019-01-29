爆汗裝修到一半！老闆偷塞「5萬超厚錢磚」：這你年終　工地師傅笑傻了

▲上班到一半就被塞這麼多錢，開心外又很緊張。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「老闆你這樣，害我好想請假去存錢！」台南一名系統櫃安裝師傅爆汗工作一整個上午後，中午正準備拿便當開吃時，手裡突然被老闆塞了厚厚一疊的千元鈔年終，數一數約50張將近5萬元，嚇得的他直說「老闆也太大方！」

從男師傅29日PO在臉書「爆怨公社」照片可見，左手緊握一疊厚重的「藍色小朋友」，約略有50張左右，全展開來展示超有份量，拿著這份年終回家，做夢都會笑。

原PO在貼文上寫道，就在剛剛中午拿便當準備要休息的時候，老闆突然拿出這一疊千元鈔給他，並交代說是「年終獎金」，「害我好想請假去存錢，害怕掉在工地。」超想趕緊拿存起來，就怕5萬年終下秒就消失了。

▲辛苦一整年，如願拿到年終，讓他超開心。（圖／翻攝自爆怨公社）

超大方的老闆，引來網友紛紛留言羨慕說，「造成你的不便，你老闆真可惡」、「領現金還不用扣稅」、「X，八年多了，只紅色一萬二，沒年終，唉...好羡慕哦」、「第一次看到做工地的有年終.....馬上截圖給我老公看（老公鐵工」、「老闆還有缺人嗎？」。

也有人笑說，「老闆是不是躲在暗處等你@@」、「結果等等叫你發下去」、「老闆就是在等你工作的時候不注意弄掉了，再撿回去」、「還好不是給你一張小朋友，剩下的幫他存起來」、「你老闆想讓你下班跟他一起花錢」。

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▼網友推測原PO是系統櫃安裝師傅了。（圖／翻攝自爆怨公社）