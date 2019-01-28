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「小蜜蜂」怎麼進營區的？打靶、行軍阿姨都在　過來人讚：國軍最強後勤單位

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▲▼ 小蜜蜂是怎麼進入營區的? 。（圖／翻攝自YouTube／青年日報）

▲ 小蜜蜂 。（圖／翻攝自YouTube／青年日報）

記者張嘉晏／綜合報導

「小蜜蜂」指的是營區附近的店家，在阿兵哥出外操課時，開著貨車到附近，賣一些小吃如雞排、炒米粉的攤車，相信是不少人當兵時的小確幸及回憶。不過有網友日前發文表示疑惑，「小蜜蜂是怎麼進去軍事基地的？」貼文引發不小的討論，網友們都說小蜜蜂其實才是「國軍最強後勤單位」，還能夠精準掌握部隊動向，根本是「阿兵哥雷達」。

一位網友日前在PTT上發文表示，最近看了How How的影片，突然回憶起當兵時的情景。他表示，不管在軍中的哪個角落，總是可以見到「小蜜蜂」的身影，「每次打靶時，小蜜蜂會出現；去後山挖地洞的時候，小蜜蜂會出現；去行軍時小蜜蜂也會在休息地點出現。」阿姨、阿伯的餐車總是可以緊跟在部隊旁邊，讓他懷疑自己是不是離開營區了，好奇他們怎麼有辦法「把軍中當後院逛」。

▲▼ 小蜜蜂是怎麼進入營區的? 。（圖／翻攝自YouTube／青年日報）

▲ 有網友狂打小蜜蜂，退伍後胖了一大圈。（圖／翻攝自YouTube／青年日報）

當過兵的網友們都開玩笑說，其實他們「官階超高」，「論梯數人家還比你高」、「你沒看到阿婆袖套底下下都繡兩條槓嗎」、「你以為蜜蜂沒有翅膀嗎？」、「那是後勤補給的重要單位」、「不知道後勤指揮部裡有小蜜蜂科？」、「以前出操、野戰訓練都看到小蜜蜂早就到了」、「瞬間移動跟定點傳送阿，國軍最高科技」、「星星看到都要敬個禮問好」，不過也有人猜測是事先有拿到操課表，才會如此神準，甚至還可以提早到。

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲國軍操練。（圖／陸軍司令部）

其他人則大推根本是當兵時「黑暗中的一盞明燈」，「熱食一下就被掃光」、「在裡面喝到珍奶令人開心」、「步校後山阿鳳姐肉粽，裡面有蛋黃、五花肉一顆只要20」、「那時候冬天下陣地，最爽的莫過於一大碗黑輪跟黑輪湯泡泡麵」、「我三餐打蜂胖了10公斤...」。

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關鍵字：小蜜蜂,當兵,部隊,營地,PTT,阿兵哥

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