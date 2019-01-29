年關近趁月黑風高偷電纜線　鳳林警圍捕逮獲意外再搜出毒品

▲被逮嫌犯指出偷竊台電電纜線現場。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣鳳林分局長橋派出所轄區發生住家突然停電及路燈熄滅案，員警機警追查下，迅速攔截查獲3名犯嫌涉及偷竊台電電纜線67公斤，意外在嫌犯車內起出一級毒品海洛英3包（1.52公克）。

鳯林分局長橋派出所28日清晨5時接獲民眾反映，住家突然停電且路燈熄滅，請警方協助通知台電公司修理。副所長許祐禎查覺停電情形及時間有點異常，立即指派警員李建安、陳致穎、梁哲榮一同駕駛巡邏車外出查看。

▲警方在嫌犯車後行李箱查獲被偷竊的電纜線。

天尚未明巡邏員警在台九線245.1公里處，發現一輛白色賓士自小客車停放路旁，發現巡邏車靠近，立即加速離去行跡非常可疑。研判可能是犯罪集團，鳳林分局立即實施圍捕攔截全力追捕。

▲嫌犯使用的犯罪工具一批。

長橋所、鳳林所組合警力發揮默契，最後在鳳林鎮正義路一處倉庫前攔停該車，該車駕駛及乘客共3人在停車後快速逃竄，現場逮獲楊姓、江姓兩名涉嫌人，並從車上起獲大批電纜線6綑重達67公斤、海洛因3包（1.52公克）、針筒二支及犯罪工具。另一逃逸之王姓犯嫌王由吉安分局支援警力查獲，經查王姓犯嫌為花蓮地檢發佈之毒品通緝犯，全案依竊盗及毒品罪嫌移送法辦。