加國毒犯「二審判死」申請上訴　陸外交部：依法行事

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自微信）

記者朱世凱／綜合報導

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因涉嫌走私毒品，遼寧大連中級人民法院2018年11月一審判15年，並於1月14日二審判處死刑，謝倫伯格的代表律師28日提出上訴申請。大陸外交部發言人耿爽對此表示，「中國司法機關對此案的處理完全是依法行事。」

大連市中級人民法院本（1）月中公開重審謝倫伯格運毒案，認定被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，與他人「走私冰毒222.035公斤」，行為構成走私毒品罪；公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，謝倫伯格為主犯且「犯罪既遂」。

審判長在宣告判決時表示，當庭告知被告人如不服本判決，有權在接到判決書第2日起10日內向遼寧省高級人民法院提出上訴；因此謝倫伯格針對判決結果提出上訴申請。西方媒體質疑中國借此報復加拿大扣押華為財務長孟晚舟一事。

耿爽表示，「中國是法治國家，法律面前人人平等，毒品犯罪是世界公認的嚴重罪行，社會危害極大，各國都予以嚴厲打擊，中國司法機關對此案的處理完全是依法行事。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）