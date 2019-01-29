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「碰！」妙齡女墜14樓亡壓爆瓦斯管線　住戶裹毛毯暗夜驚逃

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▲凌晨「碰」一聲　墜樓壓斷瓦管　攜家帶眷無奈避難。（圖／讀者提供）

▲大樓的住戶收到消息後，僅急疏散避難，小小孩慌亂間僅套著大人的外套或抱著毯子就出門。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市武陵路上某知名社區凌晨發生一起跳樓自殺卻壓斷社區瓦斯管事件！一名年約20歲的女子墜樓時壓斷大樓的瓦斯管，造成瓦斯嚴重外洩。凌晨3時許，住戶們從熟睡中突然驚醒倉皇逃離，瓦斯外洩約1小時後處理完畢，並未造成其他意外，而跳樓的妙齡女子卻不幸當場死亡。

據當地住戶指出，28日凌晨3時許，住戶們突然被外面的一聲巨響給驚醒，隔沒多久就聽見窗戶外有呼喊聲，有居民打開窗戶查看，一打開窗戶便聞到濃濃的瓦斯味，由於社區管理人員察看後發現是該棟大樓的瓦斯管遭到跳樓自殺民眾壓斷，管理人員一邊忙著打119一邊忙著處理瓦斯管破裂一事，住戶們也奔相走告趕快先移到戶外避難，以防瓦斯不斷外洩產生危險。

▲凌晨「碰」一聲　墜樓壓斷瓦管　攜家帶眷無奈避難。（圖／讀者提供）

▲瓦斯管斷裂造成戶外都是濃厚的瓦斯味，住戶們一時之間也人心惶惶。（圖／住戶提供）

據了解，該棟一名女子厭世輕生，墜樓地點剛好是社區瓦斯管線所在地，造成管線當場破裂，導致整個社區彌漫濃濃瓦斯味，經過警消人員1個多小時的疏散和處理後，濃濃瓦斯味才漸漸散去，結束一場深夜驚魂，當時住戶們在熟睡中慌亂衝忙的攜家帶眷逃出大樓，所幸最後有驚無險沒有造成其他意外，讓大家紛紛鬆了一口氣，「本棟瓦斯已關閉，大家都回家了。」

▲凌晨「碰」一聲　墜樓壓斷瓦管　攜家帶眷無奈避難。（圖／讀者提供）

▲消防人員到場時妙齡女已當場死亡。（圖／讀者提供）

這名墜樓的女子約20歲左右，疑似久病厭世才從14樓一躍而下，跳樓後當場死亡，警消人員獲報後，立即到場疏散住戶，並通知瓦斯公司前來維修，同時關閉瓦斯總開關，所幸這起瓦斯外洩意外並未造成其他人員傷害，至於女子輕生原因，警方正進一步釐清中。

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▲凌晨「碰」一聲　墜樓壓斷瓦管　攜家帶眷無奈避難。（圖／讀者提供）

▲住戶們在外頭枯等危機解除。（圖／讀者提供，下同）

▲凌晨「碰」一聲　墜樓壓斷瓦管　攜家帶眷無奈避難。（圖／讀者提供）

▲凌晨「碰」一聲　墜樓壓斷瓦管　攜家帶眷無奈避難。（圖／讀者提供）

▲凌晨「碰」一聲　墜樓壓斷瓦管　攜家帶眷無奈避難。（圖／讀者提供）
 

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關鍵字：自殺,少女,新竹市

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