女兒遭猥褻！母哭「拖一天痛一天」　律師怒：園方竟把電話給男大生

地方中心／高雄報導

高雄某連鎖幼兒園發生英文老師（男大生，22歲）對園內4女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被做出撫胸、磨蹭下體等惡行；檢方目前已經將這名老師依加重強制性交罪提起公訴。對此受害女童律師痛批，幼兒園在管理上有很大的問題，更誇張的是居然還把女童家長的電話給了男大生的家屬。

▲幼兒園主任表示會與家長聯繫，做進一步的協助，不過卻遭律師打臉。（圖／記者吳奕靖攝）



幼兒園主任表示，這名男大生就讀英文系，是學生家長的小孩，當初對方一直希望可以提供實習機會，園方考慮很久才給，而前面實習都很正常，沒想到會發生這樣的事情，之後仍會積極跟家屬了解小朋友狀況、協助律師費用等相關問題；不過此說法遭到被害女童的律師打臉。

律師指出，幼兒園在招募老師沒有依照相關法令規定是一大問題，對於該名老師在休息時間沒有做相關的注意、避免發生意外的措施，尤其大熱天午睡，怎麼會有老師蓋著大棉被卻都毫無警覺，這些過程園方竟然都沒有注意到，且事後沒有誠意道歉，始終未與家長做進一步聯繫，甚至還透露被害女童的家長電話給男大生家屬。

律師表示，男大生利用幼童的無知、博取她們的好感，以利實施猥褻行為，對受害女童家長的心是痛的，多拖延一天就痛一天，只希望司法能夠迅速的讓男大生接受應該有的制裁；另外男大生在之後的態度不是很好，他的家長甚至打電話給被害女童家屬，造成二次傷害。

▲教育局已對男大生裁罰6千。（圖／記者洪正達攝）



針對幼兒園狼師猥褻幼童案，高雄市教育局表示，從2018年5月事發後，立即在8月份對校方做出行政裁罰，對園方做出減招處分，並對狼師裁罰6千元罰鍰，全案全面配合司法處理，日後也會全面抽查幼教機構，希望能藉此將破網補上。

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