地方 地方焦點

一盞燈照亮下一代　大里高中校友會連結歷史與教育

▲校友會期盼透過文化與教育行動，讓大里杙精神在新世代持續傳承。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲校友會期盼透過文化與教育行動，讓大里杙精神在新世代持續傳承。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市大里高中校友會今年1月完成世代交接，第五屆新任團隊正式上任，甫接棒便以「承接大里杙歷史榮景、續寫地方教育風華」為核心目標，凝聚校友情感，並逐步展開以教育為本、以地方為根的行動藍圖，讓校友力量重新回到校園與社區。

與會校友回顧，大里杙在台灣開發史上的關鍵位置。早年先民自唐山渡海來台，沿大肚溪水系溯行，於龍井水里港轉乘小船，再由渡口進入大里杙碼頭落腳，使大里杙成為台灣早期移民發展快速、極具代表性的第六大聚落。這段拓墾歷史，形塑了大里杙勇於開創、彼此扶持的地方精神，也成為今日校友會行動的重要文化底色。

在這樣的歷史脈絡下，校友會正式定名推動「大里杙燈塔守望教育基金」，作為串連歷史記憶、教育行動與世代傳承的平台。林坤燦表示，校友會的角色不只是情感連結，更是一份對下一代的責任與承諾；教育路上，若能在關鍵時刻給孩子一盞指引的燈，往往就能改變一生，而這正是成立教育基金最核心的初衷。

他進一步說明，「燈塔守望」的命名，源自大里杙昔日港口聚落的意象。對靠海、靠河而生的人而言，燈塔是在暗夜中指引方向、守候歸途的存在；放在教育與人生的意義上，也象徵一盞長明之燈，為孩子照亮前行的道路。基於這樣的理念，校友會已著手規劃基金成立後的首項文化行動，將邀集書畫名家走進大里高中校園現場揮毫，讓藝術與地方文化重新回到校園，為學生與社區注入溫潤而長久的人文力量。

此外，校友會也預計於1月19日授證交接典禮後，正式啟動「燈塔守望100」共同發起人招募行動。一方面號召100位校友與地方人士集結資源，為教育基金提供實質支持；另一方面，也寄寓對教育理想與人生追求臻至「百分精神」的期許，讓這份守望的心意，如同燈塔之光，一代一代傳承。

大里高中校長張仲凱表示，校友會始終是學校最堅實的後盾。當傑出校友願意回到教育現場接棒付出，將自身生命歷程轉化為支持年輕世代的力量，不僅深化校友情誼，也讓「愛校、愛鄉、愛孩子」從情感化為可持續的教育行動。

第五屆校友會期盼，透過「大里杙燈塔守望教育基金」的推動，讓「大里杙」這個古老而珍貴的地名，在新世代中持續被看見、被理解、被傳承，讓大里不只是一個地名，更象徵一座有歷史、有文化、有教育傳承的城市。

▲校友會期盼透過文化與教育行動，讓大里杙精神在新世代持續傳承。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲校友們回顧大里杙港口聚落歷史，從地方記憶中思考教育的未來方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

