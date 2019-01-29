男大生「求實習機會」竟趁午休猥褻4女童　幼兒園震驚：他個性溫和

地方中心／高雄報導

高雄某連鎖幼兒園發生英文老師（男大生，22歲）對園內4女童伸出狼爪，趁著午休時間蓋住棉被做出撫胸、磨蹭下體等惡行；檢方目前已經將這名老師依加重強制性交罪提起公訴。對此園方主任29日表示，對男大生的行為感到驚訝，因他平時個性溫和、與同事相處融洽，沒想到竟會發生此事。

▲幼兒園主任受訪說明案情。（圖／記者吳奕靖攝）



幼兒園主任表示，這名男大生就讀英文系，是學生家長的小孩，當初對方一直希望可以提供實習機會，園方考慮很久才給，而前面實習都很正常，但到下學期男大生說下午還有課，希望可以午休，當時也准許了只不過讓他在角落，沒想到會發生這樣的事情。

他指出，警方到場時才知道這件事情，第一時間都積極配合、沒有袒護，就連監視器在事前都沒看過；目前有3名家長提告，雖4名曾接受調查的小孩都轉離幼兒園，但之後仍會積極跟家屬了解小朋友狀況、協助律師費用等相關問題。

回顧案情，監視器畫面拍下男大生棉被下擺動臀部、將臉埋入女童下體的不堪畫面。對此受害女童母親接受《蘋果日報》訪問時表示，聽見女兒描述「他要我摸他雞雞，他的雞雞濕濕的」等如何猥褻，當下整個心都碎了，男大生根本把幼兒園當成後宮。

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