池上金牌所長「馬力全開」　前進校園當關主

▲金牌所長蔡欣妤，化身園遊會闖關活動的「關主」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化法治教育向下扎根，提升青少年防詐騙與交通安全意識，曾榮獲全國大專院校柔道金牌的台東縣警察局關山分局池上聯合所「金牌所長」蔡欣妤，於20日上午，應邀前往池上國中，參與由校方主辦，並結合池上鄉農會、野灣野生動物保育協會、台東縣動物防疫所及關山分局池上聯合所等單位共同協辦的「馬力全開雙語園遊會」活動。

活動中，蔡所長一改平日嚴謹執法形象，化身園遊會闖關活動的「關主」，以寓教於樂方式與學生近距離互動，讓防詐騙與交通安全觀念在輕鬆歡樂的氛圍中自然扎根，深受師生歡迎。

園遊會現場設有美食攤位、二手義賣及動物認養等多元活動，蔡所長亦精心設計一系列貼近日常生活的宣導題目，內容涵蓋「165反詐騙專線」、「110報案專線」、騎乘機車配戴安全帽、禁止無照駕駛及酒後不開車等重要觀念，並搭配大型手舉牌輔助說明，吸引學生踴躍參與。學生只要正確回答問題即可順利過關，在提升活動趣味性的同時，也有效強化正確法治與安全意識。

蔡所長表示，近年詐騙手法層出不窮，交通事故亦常因一時疏忽造成憾事，從校園開始建立正確觀念格外重要。透過互動式問答與實際情境說明，能幫助學生牢記關鍵資訊，未來遇到相關狀況時懂得自我保護，並提醒家人朋友，共同降低受害風險。

池上國中校方則表示，感謝池上聯合所長期支持校園安全與法治教育，警方走進校園參與活動，不僅拉近警民距離，也讓學生看見警察親切、專業的一面，對培養守法觀念與自我保護能力具有正面助益。

關山分局表示，未來將持續結合校園活動、社區宣導及多元創新方式，推動防詐騙與交通安全宣導工作，讓安全觀念向下扎根，攜手打造更安心、友善的生活環境。