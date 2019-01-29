3000公斤痱子粉貨櫃藏322公斤K他命　檢警拆箱查全身都是粉

▲▼檢警專案小組查獲大批毒品。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

調查局南機站29日宣布破獲一宗利用貨櫃從泰國進口痱子粉，夾藏K他命毒品案，南機站、警方與海關等緝毒專案小組人員，共起獲322.4公斤的3級毒品Ｋ他命，循線逮捕莊姓貨主、施姓主嫌與陳姓同夥等3人，其中2人收押。

檢警於8日在基隆貨櫃場，由泰國進口來臺之「SNAKE BRAND」爽身粉（又稱「痱子粉」）中，查獲夾藏毛重約322.4公斤第3級毒品愷他命，9日在新北市五股區成泰路收貨倉庫，逮捕貨主莊嫌到案，隨即向上溯源，於19日拘提幕後首腦施嫌及協助匯款陳嫌到案，經法院裁定施嫌、莊嫌2人收押，陳嫌以3萬元交保，專案組目前正積極追查毒品來源及銷售管道。

據悉，檢調單位積極進行情資整合並指揮成立專案組，案經長期蒐證，發現該不法集團活動時間不定，且刻意製造斷點防範司法單位追查，致案情雖一度陷入膠著，南機站結合財政部關務署高雄關及督察室從萬筆可疑貨櫃進口資料中清查。

警方鎖定以莊嫌個人名義從泰國進口痱子粉涉嫌重大，乃隨即通報財政部關務署基隆關從2,950公斤共2萬多罐痱子粉以人工方式拆開抽驗，終察覺特定痱子粉罐內確有夾藏不明物品，經詳細檢查，共有5,840罐夾藏毒品，毛重合計322.4公斤，化驗後為愷他命毒品，而這也是調查局今年以來，破獲最大宗毒品走私案，成功阻止毒品流入市面毒害百萬人。