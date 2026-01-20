　
    • 　
>
地方 地方焦點

台東全民運動館及青少年福利服務中心工程　議會今視察

▲議長吳秀華率議員前往考察。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲議長吳秀華(左5)率議員前往考察。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為完善舊站特區公共服務機能、提升縣民運動環境與青少年友善空間，台東縣政府推動「台東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程」，為了解縣政府推動的公共工程，議長吳秀華率議員20日前往考察，縣長饒慶鈴率交通及養護工程處團隊說明。饒慶鈴指出，全運館目前進行室內裝修及景觀設備工程，工程進度約93%，預計2月竣工，暑假期間7/3-8/20將先作為2026台東博覽會場館，之後交由得標廠商室內裝修，可望年底營運。

饒慶鈴向吳議長等一行表示，縣府持續以「完善公共服務、提升生活品質」為目標推動舊站特區建設，全運館以「全民運動」與「青少年福利服務」兩大核心需求出發，總經費1億5,550萬元，為地上3層建築，希望打造複合機能的場館。透過整合開發，不僅提升土地開發效益，也能有效節約工程開發成本，達到資源整合與服務升級的雙重效益。

▲議長吳秀華率議員前往考察。（圖／記者楊晨東翻攝）

饒縣長進一步表示，除了建立縣有室內運動空間，補足舊站特區運動機能，並規劃符合不同年齡層使用需求的全齡場域，讓民眾不分年齡、不同興趣愛好，都能有安全舒適的室內空間、提升健康生活。

縣府交通及養護工程處指出，全民運動館與青少年福利服務中心結合於同一棟建築內，1、2樓規劃為運動空間，提供縣民日常運動使用；3樓則規劃為青少年可彈性運用的多功能空間，包含練團室、戶外戲院等設施，讓青少年能有更多元的交流與創作場域。

在景觀規劃方面，以「尊重基地既有環境」為原則，保留現有大樹並調整景觀配置，打造更舒適友善的公共開放空間。建築設計亦具亮點特色，全棟建物以攀岩牆貫穿三層建築，並設置多方向入口，強化與舊站特區周邊生活圈的連結，特別在居住區較密集處形成友善開放的動線，達到「城市縫合」效果，歡迎民眾走進園區一起運動。

交通處表示，台東縣全民運動館及青少年福利服務中心完工後，將成為舊站特區重要的公共服務據點，兼具運動、休閒、青少年交流與社區共享功能。縣府將持續督導工程品質與進度，確保建設如期如質完工，提供縣民更完整、更具活力的運動與青少年友善環境。

每日新聞精選

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

運動館攀岩台東

讀者迴響

