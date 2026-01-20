　
地方 地方焦點

斥資2240萬！北港鎮安宮修復動工　修舊如舊守護百年信仰

▲北港縣定古蹟鎮安宮修復工程昨日動工，縣長張麗善與地方民代、鄉親共同出席開工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港縣定古蹟鎮安宮修復工程昨日動工，縣長張麗善與地方民代、鄉親共同出席開工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

列為雲林縣縣定古蹟的北港鎮安宮，因歷經歲月與天候考驗，廟體結構與裝飾逐漸老化，修復工程於昨（19）日正式動工。縣府表示，工程將依循「修舊如舊」原則，兼顧古蹟保存、安全結構與工藝傳承，盼讓這座承載北港地方信仰與移民記憶的古廟，持續在時代推移中被妥善守護。

北港鎮安宮修復工程開工典禮19日下午舉行，地方鄉親共同見證古蹟修復的重要時刻。北港鎮安宮又名「三益境鎮安宮」，創建源於西元1858年，由豐山蔡姓族人迎請七府千歲渡海來台奉祀，1885年正式建廟。同年地方仕紳迎請下崙福安宮丁府八千歲鎮瘟，後合祀於廟中，形成「七仔爺館八王廟」的信仰格局，至1960年代始更名為「鎮安宮」。

▲北港縣定古蹟鎮安宮修復工程昨日動工，縣長張麗善與地方民代、鄉親共同出席開工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

鎮安宮管理委員會主委林信在表示，廟宇建築形式為三道磚牆、擱檁式屋頂，並由匠師江清露施作八仙泥塑、龍虎邊泥作、屋脊剪黏與石雕，畫師陳壽彝重繪六面壁畫與入口門神，入口壁畫則出自北港名匠葉金池之手，集結多位地方名師工藝精華。2013年再由雲林縣無形文化資產剪黏工藝保存者許哲彥進行修整，並於水槽樑上創作八仙剪黏作品。

廟內至今仍保存許澤南司傅於1962年設計監製的神轎，以及極為罕見的「紙糊七王爺」神像，現行聖尊為北港紙糊名師許永護於2009年所製，為北港宗教工藝的重要見證。林信在表示，距離上次整建已逾一甲子，近年受到地震、風災及長期滲水影響，牆體、屋面與木構件均出現不同程度劣化，壁畫與剪黏作品的保存面臨挑戰，感謝縣府與各界協助，讓修復工程得以順利啟動。

▲北港縣定古蹟鎮安宮修復工程昨日動工，縣長張麗善與地方民代、鄉親共同出席開工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法委員丁學忠指出，鎮安宮蘊含豐富歷史故事與珍貴畫作，盼能藉此重現古蹟原貌，深化北港宗教文化的公共價值。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善指出，鎮安宮不僅是北港地區的重要信仰中心，也是見證地方移民史與匠師技藝的文化資產，感謝立法委員張嘉郡、丁學忠協助向中央爭取經費，使修復工程順利推動。她也提到，北港鎮是全縣無形文化資產保存者最為密集的地區，期盼藉由此次修復，不僅保存廟宇本體，也能延續相關匠藝技術，讓文化資產在生活中被理解與傳承。

立法委員張嘉郡表示，鎮安宮長期受環境影響，結構與藝術作品亟需修復，感謝縣府承擔主辦責任，並肯定廟方多年來自籌經費、不放棄修復的努力，期待工程完工後，持續成為信眾的重要精神依靠。立法委員丁學忠指出，鎮安宮蘊含豐富歷史故事與珍貴畫作，感謝中央與地方攜手合作，讓修復計畫得以實現，盼能藉此重現古蹟原貌，深化北港宗教文化的公共價值。

文化觀光處處長謝明璇表示，本次修復將遵循「最小干預、可逆性、原貌保存、具時代辨識性」等原則，修復內容包含廟宇裝飾、改善屋面滲水、強化結構安全、通風與生物防治，並增設消防設備與夜間照明，工程期程為480日曆天。總經費2,240萬9,505元，其中文化部補助1,615萬元，縣府與廟方配合及自籌經費共同投入，期盼提供民眾與進香信眾更安全且具教育意義的文化空間。

▲北港縣定古蹟鎮安宮修復工程昨日動工，縣長張麗善與地方民代、鄉親共同出席開工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲修復內容包含廟宇裝飾、改善屋面滲水、強化結構安全、通風與生物防治，並增設消防設備與夜間照明，工程期程為480日曆天。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

