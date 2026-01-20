　
社會 社會焦點 保障人權

懷疑學生偷抄聯絡簿！全班面前公審逼問　國中師判賠3萬9

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲某國中老師在全班同學面前，質疑並公審學生偷聯絡簿，被判賠3萬9000元。（示意圖，與本案無關／CFP）

記者黃資真／台北報導

北市某國中一名學生阿忠（化名）因為漏抄聯絡簿，向同學借來抄，被張姓導師質疑偷拿聯絡簿抄寫，並在全班同學面前公審，家屬因為孩子事發後罹患創傷後壓力症候群，提告導師求償10萬元。台北地院法官判決張師應賠償3萬9000元。

阿忠家長指控，2023年11月20日中午，孩子因先前漏抄聯絡簿，向同學借來補抄，林師卻在事件釐清前，在全班同學面前公審，誣指阿忠竊走同學聯絡簿來抄，同日傍晚，以及同月21日、22日，分別以「你好可憐」、「你不是可憐是可惡」、「你好可怕」，侮辱阿忠，使孩子事後罹患創傷後壓力症合併憂鬱等心理疾病，須持續到精神科就醫，因此求償10萬元。

林師主張，因阿忠拒不回答，為了釐清事實才向全班同學逐一詢問，過程中只是提出疑問，並無宣稱阿忠竊盜，應屬教師糾正學生疑似不當行為之合理範圍，「你好可憐」等語則欠缺實據及整體情境脈絡，主張清白請求駁回。

法官根據阿忠提供的錄音檔中，可見林師於短時間內反覆、密集以「還是你偷拿來看？」、「如果你是偷拿的，那就是違反校規了。請問跟誰借？」、「沒有，代表你有偷翻人家聯絡簿喔？」、「你偷拿我們的聯絡簿？」等語詢問，見阿忠不回覆，開始以「你偷拿別人的聯絡簿，不能這樣啊」、「你偷拿誰的？」、「唯一的解釋就是你在別人不在的時候拿人家的聯絡簿啊」、「你不用狡辯啊」，透過不斷重複相同提問及判斷式陳述，足以使聽者產生、強化阿忠有竊取聯絡簿行為的印象，無從以教育目的為由，即可免除名譽權之侵權責任，請求慰撫金應屬有據。

另外，「你好可憐」、「你不是可憐是可惡」、「你好可怕」等言詞侮辱，因均未提出相關事證，無法判斷該等言論表的意涵是什麼，故無從認為侵害名譽權。

另根據阿忠提出的就醫報告，確實提及其出現創傷後壓力症狀，合併計算後判決林師須賠償阿忠3萬9000元。全案可上訴。

01/18 全台詐欺最新數據

