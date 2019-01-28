半年4人命喪碧潭！揭開抓交替背後「駭人真相」　連在地人都剉：有大洞

▲馬姓男子為救釣竿，不幸命喪碧潭。（圖／記者趙永博攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

新北市新店碧潭有「必死之潭」的稱號，短短半年時間，已陸續發生4起命案，包括24歲陳女跳橋自殺、神學教授落潭溺死、15歲少年因天鵝船翻覆溺斃、和昨夜為救釣竿而不幸殞命的56歲馬姓釣客。在意外頻頻發生的同時，那裡的鬼王、抓交替之說也不斷盛傳；事實上，碧潭本身就是大漩渦，底下還有個大洞，所以落水很容易被往下拉，就算熟諳游泳，也不一定能游上來。

由於意外頻傳，使得碧潭被染上厚厚一層靈異色彩，之前民俗專家張旭初就透露，有一個鬼王進駐碧潭，會把溺斃者的亡魂卡住，所以抓交替的情況才會層出不窮。

▲碧潭看似平靜，其實暗藏危機。（圖／記者陳以昇翻攝）

撇開鬼神之說，表面看似平靜的碧潭，其實充滿危險，雖然稱為「潭」，但它並非真的湖泊地形，只是因為地形造就一段較為寬闊的河面，加上相關單位特別在碧潭橋下修築攔水堰，幫助積蓄水量，可以說是人工湖泊這類地形景觀。

事實上，碧潭是正在流動中的河流，而河床底下的主河道與副河道深度落差極大，所以處處藏有暗流及漩渦；另外，專家指出，當水流撞擊到障礙物時，包括水壩、石頭、甚至是樹枝，就會形成渦流迴轉的現象，所以橋墩底下通常有漩渦，這也就是為什麼，搜救人員接獲意外通報時，會往橋墩附近找尋。

▲橋墩底下通常會有漩渦。（圖／記者林裕豐攝）

而昨天的「奪命大魚」事件，熱愛釣魚的馬男趁休假，與同事和26歲兒子一同到碧潭橋下的河濱公園垂釣，眼看傍晚天色轉暗，於是準備收竿返家，就在此時馬男的釣竿出現動靜，一條大魚猛力拉扯，他一時抓不住，而釣竿則被拖入水中。

馬男當下立刻褪去衣物，跳水救竿，怎料在返岸途中，突然臉色驟變，接著大喊一聲「救命」便沒入水中，警消獲報後出動橡皮艇搜救，直到晚間8點才尋獲馬男，當時他已無呼吸心跳，並於9點多宣告不治。

目前，馬男死亡原因及事件經過，仍有待警方進一步釐清，不過許多民眾猜測，可能是水太冰冷導致抽筋，也紛紛反駁靈異傳說，笑虧「不要怪力亂神，很難嗎」、「撇開都市傳說，以水溫約12度上下、沒暖身、中高齡，高機率出現抽筋或心血管問題」。