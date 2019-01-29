偷吃已婚女部屬170次鬧翻曝不倫　資訊董座回金門老家上吊自殺

▲男子被控和已婚女同事婚外情後，沒等到偵查結束，就突然上吊自殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

突發中心／台北報導

一名資訊公司老闆辛姓男子，被控和已婚林姓女員工發生婚外情，林女的老公得知後控告2人涉嫌在兩年內偷情170次，涉妨害家庭罪，沒想到事後，辛男突然回金門老家上吊自殺，台北地檢署在確認死訊後，考量林女也已獲得老公原諒撤告，29日處分全案不起訴。

據了解，林女在2017年間，曾向媒體爆料，指控她原本任職的資訊公司，時常標得政府機關的資料數位化案件，老闆辛男，卻涉嫌在經辦政府的檔案數位化等標案時，用複製方式蒙混通過驗收。

此外，林女當時也爆料稱自己在辛男的暗示下，為求保住工作，多次和辛男發生性關係；辛男當時隔空反控，林女在公司擔任會計等職務時，涉掏空公司資產。

林女老公得知後，控告林女和辛男涉嫌妨害家庭，林女坦承，2014年12月開始到2016年7月間，和辛男發生了170次的性關係。

就在台北地檢署還在調查確認，兩人是否真有明知故犯通姦罪行的時候，傳出辛男在2018年12月，在金門老家上吊的不幸消息，經金門地檢署檢察官相驗確認後，北檢檢察官考量林女也已獲得老公原諒撤告，因此在29日同時處分不起訴林女和辛男。

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