高中音樂女師和學生不倫　分手後小男友聯合新歡逼她離職

▲王女與學生發生師生戀，分手後竟遭學生新歡恐嚇，憤而提告。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／桃園報導

一名曾在桃園某高中任教的王姓女子與校內卓姓男同學發生師生戀，更多次發生性關係。2人戀情僅維持一學期之久，原以為分手後，這段師生戀便會隨風而逝，沒想到卓男事後向他再結交的楊姓女友透露此事，楊女得知後竟醋勁大發，並協同卓男威脅王女離職，否則將會揭露此事，導致王女遭到學校解聘，王女事後憤而對卓男與楊女提告恐嚇。桃園地院審理後，依強制未遂、恐嚇取財未遂等，分別判處2人3月及5月徒刑。

判決書指出，王女擔任音樂老師，任教期間請卓男協助擔任其「小老師」，2人互動密切並擦出火花，發生僅為期一學期的師生戀。卓男畢業後與曾同校的學姐楊女交往，並向其透露師生戀之事，不料楊女竟打翻醋罈子，逼著卓男一起強迫王女離職，否則將會揭發此事。

事後楊女多次傳送訊息恐嚇，稱「我會把手上有的證據拿給你們學校，快點消失到一個永遠我找不到你的地方」、「希望我的嘴巴可以乖乖封住，直到確定你離職那天」，甚至逼迫王女交出教師證正本、畢業證書等相關可以擔任老師的文件，以及寫明「不再擔任老師」的切結書，強逼王女離職。

王女當時因為恐懼，擔心若她不配合楊女，就會遭到學校立案調查，於是以電子郵件傳送切結書給楊女，但仍未離職。卓男見對方遲遲不肯配合，竟也傳送訊息恐嚇「希望你不要讓我做出不得已的事」，並開始在臉書上揭露此事。

事件鬧得滿城風雨，王女事後遭到學校解聘，憤而控告卓男與楊女恐嚇。法院認為，2人的行為已構成強制罪及恐嚇取財罪，但因王女並未配合，因此認定2人為未遂，因此分別判2人有期徒刑3個月及5個月，得易科罰金。

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