　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

禮成橋改建破舊老橋　嘉邑行善團捐1500萬助力

▲▼ 中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉禮成橋是三層村民通往台南市白河區的重要聯絡橋梁，61年完工服務至今54年，橋體老舊待改善，由嘉義縣政府規劃設計改建工程，原本因經費有限，所幸與嘉邑行善團協調執行發包及施作主體工程，總經費約1,900萬元（行善團1,500萬元、縣府400萬元），縣長翁章梁，立委蔡易餘、中埔鄉長李碧雲、嘉邑行善團理事長鄭秀玉、台南市副市長姜淋煌、建設處長郭良江等人持鏟動土昨19日出席動土典禮，祝禱工程順利。

▲▼ 中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

原本禮成橋長度25公尺、淨寬只有4.3公尺，雙孔RCT型橋梁阻礙通洪，為提升新建的抗洪韌性，故特別使用無落墩橋型，採單跨預力橋梁設計，減少河道阻礙、提升通洪效率，並降低沖刷及漂流物堆積風險，未來完工後橋梁長度35公尺、寬度亦由原單向車道改為8公尺雙向各一車道，提升會車安全及效率。

翁章梁說，近年台灣因天災及維護問題發生幾次橋梁斷裂及倒塌事故，如近期花蓮復光鄉馬太安橋、111年台東地震造成高寮大橋倒塌與108年南方澳大橋斷裂等，政府機關及地方民眾更加重視橋梁更新及維護，感謝嘉邑行善團及所有善心人士的支持，讓所有用路人安心行駛，為在施作期間不影響進出，另由縣府負責鋼便橋施作及整體橋梁工程與鋼便橋的設計監造。

▲▼ 中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府102年起自籌經費辦理橋梁檢測及維護作業，因經費有限，105年起陸續與嘉邑行善團合作，由政府單位設計、嘉邑行善團出資改建，如上個月完工謝土的竹崎「鄉村橋」、中埔「龍門橋」、民雄「中央橋」等，以及近期急需改善包含水上「龍德橋」、梅山「深坑2號橋」、「水底寮橋」等，仰賴嘉邑行善團鼎力相助。

蔡易餘表示，嘉邑行善團造橋鋪路造福鄉親，感謝他們運用善款回饋地方。

▲▼ 中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉邑行善團迄今已協助嘉義縣完成350多座橋梁改建，建設經費來自全國善心人士，縣府在此向所有投入工作的善心人士及志工朋友致謝。

此次丹娜絲重創嘉義，嘉邑行善團也由理事長鄭秀玉為代表，以實際行動協助縣府救助災害，送餐給義竹鄉、竹崎鄉、中埔鄉及水上鄉、鹿草鄉居民，更捐贈1,000萬元協助災後復原。

▲▼ 中埔鄉嘉182線禮成橋改建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃國昌等6立委確定請辭
經典賽秘密武器曝光！　精準控制已投入使用
快訊／2台灣遊客失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」
逆子課金打電玩！拿母給的錢買刀　冷血到令人毛骨悚然
快訊／賴清德不出席彈劾聽證會　32朝野立委將獨自撐場
蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見
快訊／雙屍命案　母女雙亡
馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下
Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰：脫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣消防局新進消防人員就位　職前講習先登場

嘉義優鮮攜手台灣燈會　推出12款限定伴手禮

放學路更安全　雲林推LED背心守護自行車學生

禮成橋改建破舊老橋　嘉邑行善團捐1500萬助力

池上金牌所長「馬力全開」　前進校園當關主

台東縣政府樂齡社福大樓建設　進入第二期工程

斥資2240萬！北港鎮安宮修復動工　修舊如舊守護百年信仰

一盞燈照亮下一代　大里高中校友會連結歷史與教育

8旬婦人深夜迷途頭嵙山　台中警即刻救援人車雙尋

不只爬山更是上課　東平國小登山活動融入生命教育

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台東縣消防局新進消防人員就位　職前講習先登場

嘉義優鮮攜手台灣燈會　推出12款限定伴手禮

放學路更安全　雲林推LED背心守護自行車學生

禮成橋改建破舊老橋　嘉邑行善團捐1500萬助力

池上金牌所長「馬力全開」　前進校園當關主

台東縣政府樂齡社福大樓建設　進入第二期工程

斥資2240萬！北港鎮安宮修復動工　修舊如舊守護百年信仰

一盞燈照亮下一代　大里高中校友會連結歷史與教育

8旬婦人深夜迷途頭嵙山　台中警即刻救援人車雙尋

不只爬山更是上課　東平國小登山活動融入生命教育

中和轎車暴衝！「保齡球式」連撞1騎士卡車底　警民抬車搶救

去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！店員一看好驚喜　網讚爆：學到了

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

動力火車尾牙狂唱30場！　「吸金破7千萬」加碼老婆紅包：我的就是她的

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

冬天常做的3個美肌地雷！洗太熱、只補霜都是錯

西門子宣布收購ASTER　強化PCB設計測試整合能力

【站起來都是招】學員滑雪跌倒花式起身　教練給滿情緒價值指導！

地方熱門新聞

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

南檢、橋檢攜手南科簽署反詐合作備忘錄

檜意森活村營運權爆爭議

桃園市立圖書館推出　丙午年馬上發紅包活動

環境犯罪嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬移送法辦

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

嘉義地檢力邀新住民守廉反賄

減輕青年待業壓力勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

金門「這支消防栓」　消防員優惠

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

更多熱門

相關新聞

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

立法委員賴瑞隆今（13）日舉辦「來呦！隆作伙」說明會，與高雄各大社團交流對城市的未來想像。高雄市議長康裕成與各區議員、全國工業區總會長許正雲率各社團人士出席，超過千人共襄盛舉。

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

民生南路人行道議題升溫　斗六市長林聖爵：要更安全的城市

嘉邑行善團撤離光復災區　留重機具協助復原

嘉邑行善團撤離光復災區　留重機具協助復原

市長初選戰火升溫　高雄綠營4選將出招

市長初選戰火升溫　高雄綠營4選將出招

有難必挺　嘉邑行善團40部重機具馳援光復災區

有難必挺　嘉邑行善團40部重機具馳援光復災區

關鍵字：

嘉義橋梁禮成橋改建嘉邑行善團橋梁安全地方建設

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面