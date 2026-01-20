台東縣府攜手寶桑基金會　文化種子萌芽計畫助孩童開拓視野

▲第一梯次邀請福原國小1-3年級師生，到台東市區看電影。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為縮短城鄉教育資源落差，拓展台東學子的藝文視野，提供偏鄉孩童更多元的學習體驗，台東縣政府教育處與寶桑基金會第四度攜手合作「文化種子萌芽計畫」，今年邀請池上鄉近300位師生參加，20日第一梯次為65位福原國小1-3年級師生，一早先走訪江賢二藝術園區，中午到台東市區看電影、體驗袋棍球，透過多元的活動打開孩子的視野、啟發學童的創造力與探索精神。



台東縣政府教育處表示，「文化種子萌芽計畫」自109學年度起推動，已邀請近200位大武鄉國小師生、350位長濱鄉國中小、300位海端鄉各國小師生參與，今年則安排池上鄉福原國小、大坡國小及萬安國小共285位師生走訪台東市區及東河鄉；台東縣長饒慶鈴表示，希望孩子們走出日常生活環境，接觸新鮮事物，透過身體力行的多元領域學習，激發孩子們對藝文的欣賞能力，並在各類文化體驗中找到自我成長的動力。



今天的活動內容精彩豐富，涵蓋多元文化與藝術體驗，共分為四梯次，安排第一站為參訪江賢二藝術園區，學生們將深入了解當代藝術的魅力與美學啟發；學生也會走進影城，從透過電影欣賞延伸思考與想像。除了靜態體驗，活動也安排了中高年級的學生參加新興運動袋棍球的體驗課程，低年級的孩子則探索有13項主題遊戲區的台東兒童運動公園，讓孩子們在運動中增強協作精神，培養團隊合作能力。

饒慶鈴提到，縣府長期關注偏鄉教育發展，並提供多樣的學習經驗為孩子的未來奠定更紮實的基礎，深信教育是翻轉未來的關鍵，此次與寶桑基金會再度攜手推動「池上鄉文化種子萌芽計畫」，不僅是教育資源的延伸，也為孩子們開啟接觸藝文的另一扇門。期盼透過多元藝文與運動體驗，激發孩子們的學習動機與創造力，讓每位孩子都能勇敢追求自己的夢想，在未來人生道路上發光發熱。