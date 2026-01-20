　
    • 　
>
地方 地方焦點

放學路更安全　雲林推LED背心守護自行車學生

▲縣府與學校合作推動交通安全教育，透過實作與教材，培養學生正確用路觀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府宣布為全縣小騎士配備LED反光背心，提升夜間通行安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府統計，全縣約有3500名學生以自行車作為上下學主要交通工具，夜間辨識度成為安全關鍵。為降低事故風險，縣府攜手北港朝天宮，為全縣小騎士添購高辨識度LED反光背心，透過「看得見」的防護設計，為孩子回家的路多添一道守護。

雲林縣政府昨（19）日在北港鎮南陽國小舉行「守護小騎士交通安全」記者會，縣府調查指出，雲林縣目前騎乘自行車上下學的學生約3500人，其中縣立高中生278人、國中生2825人、國小生397人。張麗善表示，現行已要求學生自行車須配備前後車燈、反光條並配戴安全帽，今年進一步為每位小騎士增添1件LED反光背心，讓駕駛人在夜色中能提早辨識前方學生動向，提高警覺並放慢車速，降低事故風險。

張麗善回憶，多年前曾發生國中生放學途中因天色昏暗，遭後方車輛追撞的不幸事件。她指出，隨著時序入冬，放學時間與夜色重疊，學生在補習、社團或夜間活動後返家，更需要完整的安全防護。這次補強反光背心，希望透過提升可視性，讓駕駛多一分注意，孩子多一分安全。

副議長蔡咏鍀表示，交通安全需要社會共同投入，在考量縣府財政負擔之餘，也希望所有孩子能在守護中安心成長，因此由北港朝天宮贊助5000件LED反光背心經費，象徵以信仰的祝福結合實際行動，讓孩子上下學的路途更加平安。

張麗善也感謝蔡咏鍀身兼朝天宮董事長，促成董事會捐贈，讓善款直接投入最需要的地方，使公益資源發揮最大效益，將媽祖的慈悲精神化為具體的交通安全防護。北港鎮長蕭美文表示，感謝縣府長期關注學童通學安全，不僅提供LED反光背心，也支持南陽國小、北港國中通學廊道改善計畫，讓學生通行環境更友善，家長也更加放心。

教育處長邱孝文指出，守護學生交通安全不只是設備升級，更需結合教育扎根。縣府透過校園交通安全課程，運用情境示範與影片教材，讓學生理解夜間行車風險，建立「看得見、才安全」的觀念，培養自我保護能力。並強調，交通安全同樣仰賴用路文化，期盼學生能感謝每日站在路口守護的志工與師長，駕駛人也能以更友善態度面對用路人。

▲縣府與學校合作推動交通安全教育，透過實作與教材，培養學生正確用路觀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府與學校合作推動交通安全教育，透過實作與教材，培養學生正確用路觀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

01/18 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【是有這麼好吃？】兔兔吃香蕉不小心噎到　直接變身小飛兔XD

關鍵字：

雲林交通學生LED背心夜騎雲林縣政府教育處

