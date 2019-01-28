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走私「222kg冰毒」被判死　加拿大男謝倫伯格申請上訴

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▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）,走私毒品,死刑。（圖／翻攝自央視新聞）

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌私毒品遭判死。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸中心／綜合報導

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私毒品，去年11月遭遼寧大連中級人民法院一審判15年，該院14日公開重審，他以走私毒品罪被判處死刑，並處沒收個人全部財產。謝倫伯格的代表律師今（28）日表示，謝倫伯格已就判決提出上訴申請。

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，加拿大男子謝倫伯格走私毒品案，大連市中級人民法院去年11月20日開庭審理，一審以走私毒品罪判處謝倫伯格有期徒刑15年，並處沒收個人財產人民幣15萬元（約新台幣68萬元），驅逐出境；謝倫伯格對於判決不服提出上訴，該案在本月14重審，謝倫伯格以走私毒品罪被判處死刑，並處沒收個人全部財產。

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自微信）

▲謝倫伯格申請上訴。（圖／翻攝自微信）

據香港電台報導，因走私毒品在內地被判死刑的加拿大公民謝倫伯格，他的代表律師張冬碩今天接受查詢時說，謝倫伯格已就判決提出上訴申請。

大連市中級人民法院本月中公開重審謝倫伯格運毒案，認定被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，與他人走私冰毒222.035公斤，其行為構成走私毒品罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，謝倫伯格為主犯且「犯罪既遂」。

審判長當天在宣告判決時表示，當庭告知被告人如不服本判決，有權在接到判決書第2日起10日內向遼寧省高級人民法院提出上訴。加拿大去年12月初逮捕華為財務長孟晚舟，讓中加關係陷入緊張，兩國關係是否因加國男子運毒遭判死再添變數，備受外界關注。

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