前台東縣長黃健庭　續任台東東農產公司董事長

▲台東縣農產股份有限公司董事會於28日改組，黃健庭（右）獲續任董事長。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣農產股份有限公司董事會於28日改組。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣農產股份有限公司董事會於28日改組，公司董事長依慣例由縣長兼任，然而台東縣長饒慶鈴認為現階段她必須更專注在縣政上，希望前台東縣長黃健庭能繼續協助公司的經營管理，於是力邀黃健庭留任董事，黃健庭並由本屆董事會推選為董事長。

台東縣農產股份有限公司由原「肉品市場」轉型成立，是前台東縣長黃健庭為開拓台東農產行銷管道、有效照顧小農生計的重要施政成果。

饒慶鈴表示，邀請黃健庭續任董事長，是盼望剛轉型不久的農產公司，能由一位「熟稔企業管理、關心台東農業產銷問題，且在海內外行銷台東農產經驗豐富」的領導者坐鎮指揮，讓公司穩健發展，而這樣的人選，非黃健庭莫屬。

饒慶鈴同時提到，一開始黃健庭婉拒，經她再三請託，終於同意，因為董事長一職是「無給職，符合他擔任台東終生志工的原則」，另外農產公司是「他任內創立的公司，有使命感」。

農產公司是全國各縣市首個縣市設立購物平台，饒慶鈴期許各董事能以多元專業視角，提供建議或輔導，幫助公司永續成長，以及豬農與小農、青農的經濟收益，創造一個典範。

台東縣農產股份有限公司新任公司董事涵蓋各相關領域代表，名單如下：常務董事許瑞貴、黃秋玉，董事陳明仁、盧協昌、戴振東、楊珍琪、黃國卿、彭郁淳，監察人廖美鳳。