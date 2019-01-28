詐騙集團神秘金主是中部富商！　車庫驚見全球限量超級大牛

記者張君豪／台北報導

台灣刑事局國際刑警科追查2017年8月歐洲拉脫維亞警方在該國內查獲台灣詐騙機房逮捕110名台籍犯嫌，後來台灣警方透過歐洲國際刑警組織，取獲該批機房的電腦設備，進行數位鑑識後鎖定該集團幕後金主仍在台灣活動，日前到台中市執行搜索，逮捕這名坐擁覽寶堅尼限量版超跑Lamborghini LP 750-4 Superveloce的中年富商。

▲警方查扣詐騙集團金主坐擁藍寶堅尼限量版超跑。（圖／記者張君豪攝）

▲警方查扣詐騙集團金主坐擁藍寶堅尼限量版超跑。（圖／記者張君豪攝）

檢警追查，發現拉脫維亞機房的資訊設備、員工薪水都是這名中年富商所支付，且該機房經營兩個月就以電話詐騙得手金額超過新台幣1億5千萬以上，根據機房和金主抽傭比例，投資機房的富商獲利約新台幣7千萬元以上，台灣國際刑警上門抓人，卻在中年富商車庫內發現一輛藍寶堅尼限量的超級跑車Lamborghini LP 750-4 Superveloce。

警方表示，這輛藍寶堅尼超跑全球限量600輛，該車使用6500cc排氣量的V12自然進氣引擎，可輸出750匹最大馬力，堪稱大馬力的加速怪獸，加上限量版的車體內裝設計，新車售價超過新台幣3千萬元。

▲警方查扣詐騙集團金主坐擁藍寶堅尼限量版超跑。（圖／記者張君豪攝）

警方查出這輛藍寶堅尼超跑車主在2014年以現金支付購買新車，並自費送驗取得牌照，顯示詐騙集團金主財力驚人。警方上門逮捕富商時，他情緒平和、態度相當低調，由於檢察官急需追查該詐騙集團幕後洗錢網絡和其他涉案金主共犯，目前暫時無法透露這名中部神秘金主的真實身分。

藍寶堅尼超跑Lamborghini LP 750-4 Superveloce 小檔案

• 更強動力：強化 V12 自然進氣引擎在 8400 rpm 時達到 750 hp 最高輸出

• 更輕車身：經由輕量化工程並採用大量碳纖維材料為車身減重 50kg

• 性能和動態駕駛的全新突破

• 透過深入優化的空體力學而進一步提升駕駛性能

• 融入主動電磁式避震器的推杆式懸吊系統帶來完美操控表現

• 0-100 km/h 加速僅需 2.8 秒，極速可達 350 km/h

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