7-11新推「乖乖奶油椰子霜淇淋」　限時第2件5折

▲7-ELEVEN推出「乖乖奶油椰子霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「綠乖乖」的神秘力量，保佑機台順利傳說在全台聞名，7-ELEVEN此波與乖乖合作，將於2月推出綠色口味「乖乖奶油椰子霜淇淋」，還可集點換購限量「迷你乖乖桶造型萬用提燈」。同步還有獨家「乖乖馬上轉運箱」、「乖乖馬上貼春聯」等新品。

▲7-ELEVEN推出「乖乖奶油椰子霜淇淋」，指定期間第2件半價。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN表示，近年發現翻玩流量密碼，像是將統一布丁變成雪淋霜，累積銷售破百萬支，2月4日起將攜手全民零食品牌「乖乖」，結合都市傳說「鎮定功能」的綠色乖乖口味，變成「乖乖奶油椰子霜淇淋」。

▲「乖乖奶油椰子霜淇淋」嚴選進口椰奶，搭配瑞穗鮮乳。（圖／記者林育綾攝）

「乖乖奶油椰子霜淇淋」嚴選進口椰奶，搭配瑞穗鮮乳，轉化成綠色乖乖風味，除了保留經典香氣，入口還有柔和奶油椰香，尾韻還有淡淡鹹香，層次豐富。

▲買霜淇淋集點，可兌換限量「迷你乖乖桶造型提燈」。（圖／記者林育綾攝）

2月4日至3月17日期間，7-ELEVEN於OPENPOINT APP小七集點卡推出「雪淋霜集點GO活動」，uniopen會員購買雪淋霜全口味任1件可得1點，集滿2點+69元，可換限量「迷你乖乖桶造型提燈」1個（預購原店領取）；2點+29元或集點5點免費兌換雪淋霜任口味1件。

酷聖霜霜淇淋則推出「栗子提拉米蘇口味」，選用栗子泥融合義式咖啡香，帶來香氣馥郁、口感細緻享受。

2月4日起至3月3日期間，每周五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑uniopen聯名信用卡、icash 2.0、icashPay享任選第2件半價。可口可樂思樂冰任2杯，登錄發票可抽「可口可樂復古潮攝影機」等多項好禮。

▲全家預計在2月推出「贅澤巧克力霜淇淋」。（示意圖／業者提供）

★全家

全家便利商店傳出2月將與比利時巧克力品牌「Belcolade貝可拉」合作，推出期間限定「贅澤巧克力霜淇淋」，選用55％比利時巧克力製作，呈現可可苦甜平衡、層次分明的風味，整體走向較為成熟的巧克力調性。

除單一巧克力口味外，「贅澤巧克力霜淇淋」亦可搭配北海道「哈密瓜霜淇淋」，組合後同時帶有濃郁可可與清爽果香的風味對比。相關販售門市與供應資訊，依全家官方公告為準。