招財貓發威！2000元刮刮樂刮出百萬 　花壇幸運男喜領「超級年終」

▲花壇鄉學前路一家彩券行開出百萬獎金。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

路上隨意走進一家彩券行，竟會刮出百萬大獎！這樣的好運，就真實發生在彰化花壇鄉，一名在地男子昨日路過彩券行，順手買了一張刮刮樂，沒想到幸運刮中100萬元，讓他當場興奮歡呼，直呼這下「年終獎金」有著落了，不少民眾得知財神來到，紛紛前往店家買刮刮樂，相當開心。

據悉，該名年約40歲的男子，26日上午準備前往台中工作，途中經過花壇鄉學前路上的彩券行，便進門買了一張2000元面額的「超級紅包」刮刮樂。沒想到一刮之下，原本以為只中10萬元，仔細一看才發現竟是「100萬」大獎！他當場欣喜若狂，彩券行內其他顧客與店家也紛紛向他祝賀，現場氣氛熱鬧又振奮。

▲花壇鄉學前路一家彩券行開出百萬獎金，店內有招財貓坐鎮。（圖／民眾提供）

特別的是，這家彩券行平時就養了兩隻貓咪，其中一隻經常坐在店內財位附近，被顧客暱稱為「招財貓」。這次恰好就在貓咪坐鎮之下開出大獎，不少人也笑說：「果然是招財貓引來好運！」業者表示，這位幸運兒是當地熟客，偶爾會來買彩券，這次順路一刮就中百萬，連店家都替他開心。

這張百萬大獎也是該彩券行今年開出的第一個頭獎等級喜訊。消息傳開後，附近不少民眾都特地前來買刮刮樂，希望能沾沾喜氣，也讓店內生意更加熱絡。